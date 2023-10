CAMEROUN :: Éducation : l'honorable Pokossy Doumbe vole au secours des élèves du lycée Bilingue de Logpom 2 :: CAMEROON

(Camer.be - Douala) - Ce mardi 24 octobre 2023 restera gravé dans les mémoires des élèves et du personnel du lycée Bilingue de Logpom 2, alors que l'honorable Pokossy Doumbe a officiellement rétrocédé une bibliothèque scolaire lors d'une cérémonie émouvante.

Cet événement marquant a été salué par le proviseur Ndoliké Michelle, qui a profité de l'occasion pour soulever les défis auxquels l'établissement est confronté et remercier chaleureusement l'honorable pour son don.

Dans son discours, le proviseur Ndoliké Michelle a exposé les différents problèmes auxquels le lycée Bilingue de Logpom 2 est confronté au quotidien.

Parmi ceux-ci, la cantine scolaire a été identifiée comme une préoccupation majeure. De plus, le problème de l'érosion de la cour constitue un défi constant pour la sécurité des élèves et du personnel. Malgré ces difficultés, le proviseur a exprimé sa gratitude envers l'honorable pour sa générosité et son soutien à l'éducation.

L'honorable Pokossy Doumbe, conscient des enjeux éducatifs auxquels sont confrontés les élèves, a déclaré lors de la cérémonie que « Réhabiliter la bibliothèque du lycée bilingue de Logpom en y ajoutant des manuels au programme, des livres de culture générale, des romans, des dictionnaires... me semble être un devoir citoyen afin d'aiguiser l'appétit et la passion de la lecture chez chaque élève de ce lycée. » . Son engagement en faveur de l'éducation et de la promotion de la lecture est louable, et son don de livres constitue un pas significatif vers l'amélioration de l'environnement d'apprentissage des élèves.

La bibliothèque, désormais réhabilitée et enrichie grâce à la contribution de l'honorable, deviendra un espace d'apprentissage et de découverte pour les élèves. Elle leur offrira un refuge où ils pourront s'immerger dans des mondes imaginaires, acquérir de nouvelles compétences et nourrir leur esprit critique. Cette initiative contribuera également à renforcer la culture de la lecture au sein de l'établissement et à favoriser l'épanouissement intellectuel des étudiants.

Par la suite, l'honorable a invité les responsables de l'établissement à faire de cette bibliothèque le lieu où les élèves auront envie d'aller :"Je les invite à faire de ce lieu un espace d'attraction et de fréquentation permanente afin de raviver l'amour pour la lecture auprès de nos jeunes...Je souhaite que ce jour soit un point de départ et je voudrais que cette action se pérennise et s'étende dans d'autres établissements de notre circonscription, car la promotion des valeurs culturelles passe aussi par la lecture." a-t-elle ajouté pour clôturer son propos.

Pour madame le proviseur, cette action reste salutaire car elle ne s'attendait pas à une totale rénovation mais plutôt à un don de manuel.

Tout porte à croire que rien n'est terminé car l'honorable Pokossy Doume a promis d'être la voix qui portera les différents problèmes du lycée Bilingue à l'assemblée