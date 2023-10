SIX MILLIARDS DE DOLLARS D'INVESTISSEMENT AU NIGERIA QUI CORRIGE LES ERREURS DE LA CHINE-CAMEROUN :: CAMEROON

Une mission en Chine conduite par le vice président Nigérian vient de décrocher un investissement de 06 milliards de dollars dans le secteur technologique, montage des voitures électriques au Nigeria, assemblage des batteries lithium au Nigeria, fabrication de drones , réseaux intelligents et micro réseaux , énergies solaires ...

02 milliards de Dollars seront investis dans l'immédiat sur la technologie des voitures électriques. Le Nigeria , première économie en Afrique compte sur la Chine pour le développement de son industrie technologique et de pointe.

Jusqu'en 2017 la Chine finançait plus de 70% de projets d'infrastructures au Cameroun. Le Cameroun figurait alors parmi les 05 premières destinations pour investissements chinois en Afrique.

Seulement en 2018, l'empire du milieu avait blacklisted le Cameroun de ses financement en gelant tous les projets communs. La Chine reprochait au Cameroun la non maturation des projets, le non respect des clauses contractuelles dans la gestion des projets , et surtout la corruption des décideurs.

Sur ce point précis de la corruption , une source à la présidence révélait que lors d'un voyage du président Paul Biya en Chine , le président Chinois Xi Jinping avait demandé au Cameroun de retirer l'actuel ministre des finances de sa délégation qui pour les chinois était au coeur de tous ces scandales. Xi Jinping venait d'obtenir la lotion du parlement chinois pour un troisième mandat du fait de son combat contre la corruption en Chine.

C'était en 2018, et alors que le Cameroun s'y rendait pour parler de sa dette, l'actuel ministre des finances n' était pas de la délégation , il avait justifié son absence en Chine par un communiqué disant qu'il représentait le Cameroun à une réunion au Rwanda.

L'arrivée d' Alamine Ousmane Mey a permis au Minepat de relancer les négociations avec la Chine, négociations ayant abouti en 2023 à la signature d'un accord entre le Cameroun et le fond souverain chinois Silk Road Invest Fund qui s'engage à financer 25% des projets de la SND30 .Un protocole de 30 milliards de dollars à été signé entre les deux parties.

Entre 2007 et 2017 l'empire du milieu a injecté plus de 6 milliards de dollars dans les projets au Cameroun. Devenant ainsi le premier créancier du pays.