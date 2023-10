CAMEROUN :: CLARIFICATION DE L'AFFAIRE DE LA SEXTAPE PAR LE SOUS-PRÉFET DE GAROUA BOULAÏ :: CAMEROON

Je tiens à faire une mise au point concernant une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis les premières heures du 24 octobre 2023. Cette vidéo montre un homme nu en train de se masturber devant la caméra de son téléphone. On prétend que l'homme dans cette vidéo est moi. Cependant, je tiens à préciser que cette vidéo est l'œuvre d'un cybercriminel.

Depuis le mois de juillet dernier, j'ai été la cible de harcèlement financier de la part de ce cybercriminel. Il m'a contacté à plusieurs reprises en utilisant un numéro de téléphone avec l'indicatif du Bénin (+229) et prétend avoir été payé par une tierce personne dont il n'a pas révélé l'identité. Son objectif était de ternir mon image et de compromettre ma carrière professionnelle.

Face à ma résistance à son chantage, il est même allé jusqu'à me demander de rédiger une lettre de démission de mon poste, en prétextant une dénonciation de la politique gouvernementale actuelle, et de la lui faire parvenir pour qu'il la publie dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Je tiens à dénoncer cette manœuvre indigne et ignoble. Je tiens également à rassurer ma famille, ma hiérarchie et mes proches de mon engagement indéfectible envers les valeurs morales et l'intégrité.

Cependant, conformément aux lois en vigueur au Cameroun relatives à la cybercriminalité, je me réserve le droit, en collaboration avec l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC) – à qui j'ai déjà signalé l'affaire – et les autorités judiciaires compétentes, de poursuivre l'auteur de cet acte diffamatoire et honteux.

ABENA JEAN PATRICK, Sous-Préfet de Garoua-Boulaï