PROJETS ROUTIERS AU CAMEROUN , NE CHERCHEZ PAS CE QUI EST SOUS VOS YEUX :: CAMEROON

Les projets routiers durent une éternité pas du fait de l'incompétence du maître d'œuvre, NON, .Le problème se trouve au ministère des Finances. Depuis quelques années, par ses choix d'investissement non productifs, l'actuel ministre des finances a engagé le pays dans une spirale d'endettements improductifs, ce qui a obligé le gendarme de la dette à venir s'installer à Yaoundé, ils partagent depuis trois ans le même bureau avec les fonctionnaires du MINFI et veillent au grain sur le remboursement de cette dette.

Voila la priorité du ministre des finances. Et lorsque le FMI félicite le Cameroun comme ils ont fait il y'a une semaine au Maroc , c'est justement parceque le Cameroun honore à la lettre tous ses engagements relatifs au remboursement de cette dette.

Le ministre des travaux publics a beau trouvé des prétextes pour couvrir son collègue des finances en jetant la responsabilité sur la libération des emprises, la vérité est là.Il y'a pas d'Argent, tout ce qui est entré entre 2007 et 2019 a été utilisé dans les projets immatures, des éléphants blancs , détournés ,10 km d'autoroutes YAOUNDÉ-Nsimalen coûtent 230 milliards de FCFA. Du jamais vu au monde.