NTUI-MANKIM : UN TROISIEME PRESTATAIRE POUR LE MEME TRONCON

La route Batchenga-Ntui-Yoko-Mankim, le tronçon Ntui Mankim a dépassé le ministre, le lot Ntui-Ndjolé (60 km et 73 km de routes communales) et Ndjole-Mankim (36,7 km), sont au troisième prestataire. Après Elovolution et CR20, c’est désormais Sinohydro qui va poursuivre les travaux sur la nationale 15, devant relier les régions du Centre et de l’Adamaoua, via Tibati.

En clair, pour partir de Yaoundé pour l’Adamaoua, il fallait au lieu d’une ligne direct, rentrer par la région de l’Est jusqu’à la frontière de la Centrafrique avant de retourner dans l’Adamaoua par Meiganga. Soit pas moins de 15 h de route depuis Yaoundé.

Avec ce projet en cours depuis bientôt six ans, il faudra maximum six heures de temps pour rejoindre l’Adamaoua à partir de Ngaoundere. Une transfrontalière qui va soulager les transporteurs Tchadiens.