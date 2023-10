La Réconciliation Bell-Eto'o : Promesses brisées et désillusion dans le football camerounais :: CAMEROON

Le 9 décembre 2021, à Douala, deux jours avant l'élection du président de la Fecafoot, un événement captivant s'est déroulé. Ce jour-là, des élites et des patriarches de la région Bassa ont tenté d'enterrer la hache de guerre qui avait divisé Joseph Antoine Bell et Samuel Eto'o. L'objectif était de restaurer l'harmonie entre ces deux personnalités marquantes du football camerounais.

Eto'o Samuel était accompagné de sa mère et de son homme de confiance, Kadji, en plus de nombreux courtisans et de journalistes. Ils se sont rendus au domicile de Joseph Antoine Bell, où l'ambiance était cordiale. Bell les a accueillis en compagnie de son épouse et du brillant journaliste André Parfait Bell. Lors de cette rencontre, Eto'o a présenté des excuses à Bell Joseph Antoine, tout en ajoutant : "J'ai également des choses à dire, mais je ne les évoquerai plus. Nous sommes ici pour la paix." Bell a répondu à "son fils" en disant : "Tout ce que je te demande, c'est de reconnaître que je suis ton père."

Les patriarches Bassa présents, au nombre de sept, ont initié des rites traditionnels pour consolider la réconciliation. Lors de cette cérémonie, le patriarche Bassa Mbombog Mbock Djoo a déclaré : "Voici ces objets que vous avez entre vos mains, celui qui va encore trahir l'autre rencontrera le malheur." Autrement dit, un pacte de paix a été scellé entre Bell Joseph Antoine et Samuel Eto'o ce jour-là.

La délégation des élites Bassa était dirigée par le président du conseil régional du Littoral, Polycarpe Banglog, qui a rappelé à Samuel Eto'o : "Te voilà, tu seras président de la Fecafoot dans deux jours. Comme tu as l'habitude de tourner le dos à ton peuple, cette fois-ci, si tu le fais, ton mandat ne sera pas en paix. Pense à ton peuple et sache dorénavant que dans le partage du gâteau national, ça fait moins un pour la Sanaga-Maritime."

Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Après son élection, Samuel Eto'o n'a pas pris la peine d'appeler Bell Joseph Antoine pour lui annoncer sa victoire, et encore moins de revenir le voir pour solliciter ses précieux conseils et profiter de sa riche expérience. De plus, en ce qui concerne la CAN, Bell a dû se battre ardemment pour obtenir des invitations aux matchs des Lions Indomptables, et sa présence dans les tribunes d'honneur était souvent le fruit de l'influence du ministère des Sports.

Après la CAN, la paix des braves qui avait été signée le 9 décembre 2021 a été rompue. Les patriarches Bassa ne décoléraient pas à leur tour contre Samuel Eto'o, délégué de la Sanaga-Maritime à l'Assemblée Générale de la Fecafoot. Depuis son élection à la présidence de la Fecafoot, Eto'o n'était plus revenu pour remercier ses frères de la Sanaga-Maritime, ce qui a laissé ces derniers consternés. Ils interprètent cette situation comme une forme de loi du Karma qui s'abat sur lui.

Il semble que cette tentative de réconciliation entre deux géants du football camerounais n'ait pas résisté à l'épreuve du temps et des responsabilités nouvelles pour Samuel Eto'o. La saga continue à alimenter les discussions dans le monde du football camerounais, tout en soulignant les complexités des relations entre les personnalités du sport de haut niveau.