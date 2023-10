Belgique- Cameroun: LA SECTION PCRN DE BELGIQUE EN MARCHE POUR SON ASSEMBLEE GENERALE :: BELGIUM

La section Belge du PCRN organise son Assemblée Générale le 28 Octobre 2023 au lieu dit Pianofabriek situé à l’adresse : Fortstraat 35 , 1060 , Saint Gilles, Bruxelles.

L’ouverture des activités est prévue à 14 h. Ponctué d’interventions, de séances de questions-réponses, de passation de flambeau , de rituels d’intronisation, de collations , le rassemblement Bruxellois du Parti du président Cabral Libii baissera le rideau à 20h.

L’évènement intervient après l’entrée en fonction d’un nouveau bureau dirigé par Alain Ayi , personnage réputé conciliant et pédagogue.

La prochaine Assemblée Générale qui intervient dans la foulée d’autres Assemblées Générales PCRN dans la région Europe permettra à l’ancien bureau de présenter son bilan et au nouveau bureau de dérouler sa feuille de route. Il va s’en suivre l’installation par le coordinateur Europe du nouveau bureau et sa présentation à la communauté des membres du PCRN.

Le nouveau bureau n’est pas avare d’informations sur les grands axes de son action : Booster l’inscription sur les listes électorales, animer politiquement le monde étudiant, redynamiser les structures militantes installées dans différentes régions de Belgique , élargir l’audience du Parti en territoire Belge.. Cette liste ne saurait être exhaustive car il existe dans toute stratégie même volontairement portée à la communication une part de réserve.

Bien au-delà de ces axes programmatiques le nouveau bureau entend profiter du rassemblement du 28 Octobre prochain pour clarifier la méthodologie de son action , répondre aux interrogations de la base , expliquer à chaque militant ce qu’on attend de lui.

Le niveau d’implantation du parti , son maillage du territoire , le volontarisme de ses structures augurent une forte présence. Les ladies seront de l’évènement. Entendons par là l’armée féminine du Président Cabral Libii.

On ne saurait déconnecter cette rentrée politique de certaines échéances futures telles que le prochain congrès du PCRN à Kribi , la prochaine élection présidentielle. L’Assemblée Générale permettra au Bureau d’expliquer comment la section Belge du PCRN entend investir ces grands moments de la vie politique. On attend à cet effet qu’elle rappelle à la base ses obligations de contribution en termes de propositions et de ressources.