Ce dimanche à OLD TRAFORD l'on suivra avec beaucoup d'émoi et de fierté l'une des affiches les plus intéressantes de la 10ème journée de PREMIER LEAGUE opposant deux clubs de la ville de Manchester. Une rencontre au-delà de la simple rivalité sportive mais donc le résultat aura des conséquences sur la vie des supporters.

Dans la confrontation MANCHESTER UNITED – MANCHESTER CITY tirez avantage de ce duel pour passer des moments inoubliables cette semaine. Un match pas comme les autres entre de deux clubs qui se donnent coup pour coup à chaque occasion. En pleine forme avec sa cote de 1.69, MANCHESTER CITY premier au classement est donné favori de ce duel et devra se mettre à la hauteur de son statut pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée afin d’engranger les trois points de la journée et consolider sa place au classement. Les hommes de PEP GUARDIOLA qui soufflent du chaud et du froid depuis quelques journées ne comptent pas louper cette rencontre importante pour le club.

Mais attention toutefois à MANCHESTER UNITED huitième au classement avec sa cote de 4.41 qui sera devant son public et donc capable de briser le signe indien en faisant un match les plus abouti depuis le début de ce championnat afin de se refaire le plein de confiance non seulement au classement mais aussi dans la tête des joueurs qui ont besoin de se rassurer pour mieux aborder la suite de cette compétition.

Pour ce 43ème match toute compétition confondue, la bataille sera encore rude entre les deux voisins qui essayeront de donner le plus beau des spectacles. L’égalité persiste entre les deux clubs qui enregistrent chacun dix-neuf victoires chacun contre cinq matchs nuls depuis 2008.

