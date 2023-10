CAMEROUN :: Manaouda Malachie Honore Paul Biya avec un Livre de Citations Éloquentes :: CAMEROON

Le ministre de la Santé du Cameroun, Manaouda Malachie, a récemment fait un pas inattendu en hommage à la longue carrière politique du président Paul Biya. Il a compilé un livre intitulé "Les 200 plus belles citations de Paul Biya", qui sera dédicacé lors d'une cérémonie prévue pour le vendredi 27 octobre 2023, à Yaoundé, plus précisément à l'hôtel Hilton, à 15 heures.

Cet ouvrage, qui compile les réflexions et les discours marquants de Paul Biya au cours de ses quarante années de magistrature suprême, s'inscrit dans la continuité de nombreux thuriféraires et idéologues du président, dont la mission est de comprendre sa pensée politique et de mettre en lumière sa vision pour le Cameroun.

Sur les 208 pages de ce livre, Manaouda Malachie s'attelle à contextualiser ces citations, permettant aux lecteurs de mieux comprendre les discours et les pensées qui ont guidé la gouvernance du président Biya. Parmi les nombreuses citations, l'une d'entre elles, illustrée en quatrième de couverture, retient particulièrement l'attention. Elle déclare : "Aussi longtemps qu'un Camerounais ne mangera pas à sa faim, qu'il n'aura pas accès à l'éducation, qu'il ne recevra pas les soins de santé auxquels il a droit, notre tâche ne sera pas terminée." Cette citation provient du discours d'ouverture du deuxième congrès extraordinaire du RDPC, prononcé le 5 juillet 2001.

Cette publication ne fait pas seulement office d'hommage, elle suscite également des interrogations sur les futures intentions de Paul Biya. Le ministre de la Santé a déjà lancé un appel en faveur de la candidature de Paul Biya en 2025, et cette citation semble renforcer cette position en mettant l'accent sur les enjeux sociaux et économiques qui nécessitent une attention continue.

L'ouvrage de Manaouda Malachie offre une perspective unique sur la vision et la pensée du président Paul Biya, tout en alimentant les spéculations sur son avenir politique et sur le rôle des personnalités influentes qui le soutiennent.