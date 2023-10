CAMEROUN :: Détournement de Fonds Publics : Les Populations du PK17-PK21 Déposent une Plainte :: CAMEROON

Face à une situation de désespoir devenue insupportable, les résidents vivant le long de l'axe PK17-PK21 ont finalement décidé de porter plainte auprès du Procureur Général près le Tribunal Criminel. Leur objectif est de déclencher une enquête préliminaire concernant un marché public attribué il y a six ans pour l'aménagement de cette route, un projet dont les retombées attendues tardent à se concrétiser.

Depuis plusieurs années, les populations vivant le long de cet axe routier font face à des difficultés majeures dans leur quotidien. Étudiants, enseignants et personnel de l'Université de Douala, dont l'un des campus a été établi dans cette région, peinent à se rendre au campus en raison de l'état avancé de délabrement de la route, parsemée de nombreux nids-de-poule.

La situation est d'autant plus problématique que cette route, déjà poussiéreuse en saison sèche, se transforme en un bourbier permanent pendant la saison des pluies. Les résidents, qui dépendent fortement de cette voie stratégique sur le plan économique et social, vivent chaque sortie comme un défi, exposés au danger constant d'accidents impliquant des camions de marchandises qui intensifient le trafic routier entre Douala et le département du Nkam.

Les populations locales, convaincues que les fonds alloués à l'aménagement de la route ont été détournés par divers intervenants du marché public, ont franchi la dernière étape en portant plainte auprès du Procureur Général près du Tribunal Criminel Spécial (TCS). Elles espèrent ainsi que cette initiative permettra de faire toute la lumière sur l'utilisation des fonds en question.

La magistrate en charge de cette affaire devra solliciter l'ouverture d'une enquête préliminaire par les officiers de police judiciaire spécialisés dans la lutte contre la délinquance économique et financière. L'enquête vise à établir la vérité sur l'utilisation des fonds publics alloués à ce projet d'importance cruciale pour la communauté locale.