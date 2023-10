High-tech : la 8e édition de la Huawei ICT compétition lancée au Cameroun :: CAMEROON

Ce vendredi 20 octobre au Campus de l’IUC de Logbessou Douala a eu lieu le lancement de la "Huawei ICT compétition" 2023-2024. L'étape de Douala intervient juste après celle de Yaoundé qui s'est tenue le 18 octobre.

La « Huawei ICT Competition » est un concours international organisé chaque année par Huawei depuis 2015. Son objectif est de favoriser le transfert de compétences dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et de l'électrotechnique. Cette 8e édition se déroulera en trois étapes : nationale, régionale et finale internationale.

La campagne de lancement a attiré de nombreux étudiants passionnés par les TIC. Ils ont été informés des modalités d'inscription via la plateforme « Huawei Talent » ces 18 et 20 octobre à Yaoundé et à Douala. Les participants pourront concourir dans les spécialités Network, Cloud et Computing Track, ainsi que dans la catégorie « Innovation Competition », où ils développeront des projets basés sur des scénarios d'application des technologies de pointe.

Le Cameroun vise à être représenté dans au moins deux spécialités lors de la finale mondiale. Lors de l'édition précédente, l'équipe camerounaise a remporté la 3e place face à 36 pays. Les étudiants sélectionnés suivront des séances de formation et de préparation dispensées par des experts de Huawei pour renforcer leurs compétences.

La sélection des étudiants

Les épreuves éliminatoires nationales permettront de sélectionner les meilleurs étudiants dans chaque spécialité pour former les équipes qui représenteront le Cameroun lors de l'étape régionale. Les équipes régionales s'affronteront pour tenter de se qualifier pour la finale internationale qui se déroulera à Shenzhen, en Chine. Cette compétition offre aux étudiants une occasion unique de mettre en valeur leurs compétences, d'acquérir une expérience pratique et de se connecter avec des professionnels de l'industrie des TIC.

En plus de la compétition principale, les étudiants pourront participer à la « Innovation Competition » en développant des projets innovants basés sur les technologies de pointe. Cela leur permettra de mettre en pratique leurs connaissances et de présenter des solutions créatives aux défis de l'industrie des TIC.

La « Huawei ICT Competition » offre aux étudiants la possibilité de développer leurs compétences, de présenter leurs talents et d'explorer des opportunités de carrière dans le domaine des TIC. C'est une compétition prestigieuse qui met en valeur les meilleurs talents du secteur et permet aux participants de se faire remarquer par Huawei, ouvrant ainsi des perspectives professionnelles intéressantes.

Mbangni Quince Tse, a cyber security student at the Catholic University Institute of Buea est très enthousiaste à l'idée de prendre part à cette compétition raison pour laquelle il s'est déplacé de Buea pour assister à cette journée de lancement. Pour lui, c'est un grand challenge à relever

"I am currently here today because I saw the communication of the Huawei ICT competition and recently I was one of the students who were chosen for Huawei Seeds for the Future program(...) I thought why wouldn't I take part in the Huawei ICT competition? because this is a bigger challenge, I hope that I will learn and improve my skills by taking part in the competition. I am here today first of all to get information about how the competition is going to take place to ask questions to understand the competition..." a-t-il déclaré face à la presse.

La compétition se déroulera selon le calendrier suivant : du 1er octobre au 29 novembre ce sont les inscriptions, du 30 novembre au 2 décembre on aura les préliminaires et le 20 décembre la finale nationale.

Pour s'inscrire : https://e.huawei.com/en/talent/#/ict-academy/ict-competition/regional-competition