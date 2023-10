CAMEROUN :: Scandale au Coton Sport de Garoua : Accusations de Harcèlement Sexuel contre le Directeur Sportif :: CAMEROON

Une sombre affaire secoue actuellement les couloirs du Coton Sport de Garoua, l'un des clubs de football les plus prestigieux du Cameroun. Ousmanou Bouba, Directeur sportif du club, est accusé de harcèlement sexuel par plusieurs jeunes joueurs. Le sujet est devenu un sujet de conversation brûlant à Garoua, la ville où le club est basé.

Plusieurs jeunes footballeurs de l'équipe Coton Sport, craignant des représailles, ont choisi de garder l'anonymat tout en dénonçant le comportement inapproprié d'Ousmanou Bouba. L'un d'entre eux, Issa Mohamadou, a eu le courage de briser le silence en portant plainte. Le 5 septembre 2023, il a déposé une plainte auprès du commandant de la compagnie de Garoua 1er, accusant le Directeur sportif de harcèlement sexuel et d'intimidations.

Selon la plainte d'Issa Mohamadou, les faits remontent à avril 2022, lorsque Ousmanou Bouba aurait commencé à le harceler en exigeant des rapports sexuels. Malgré le refus catégorique du jeune footballeur, les avances persistaient, souvent accompagnées de menaces. Bouba l'aurait écarté du groupe lors des play-offs à Douala et aurait manœuvré pour l'empêcher de jouer dans la coupe du Cameroun. Pire encore, lors de la saison 2023-2024, il aurait refusé d'établir une licence pour Issa Mohamadou, projetant de le prêter à un club de moindre envergure pour freiner sa carrière. De plus, le footballeur dénonce la division de sa prime de signature, malgré des termes de contrat clairs.

Lorsque nous avons contacté Ousmanou Bouba pour recueillir sa version, il a d'abord demandé à connaître l'identité des plaignants, ce que nous avons refusé de divulguer. Il a ensuite nié toute implication dans les faits allégués, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un sabotage. Lorsque nous avons mentionné son interrogatoire par les autorités, il a souligné qu'être entendu ne signifie pas être inculpé.

Une source proche de la famille de la victime a révélé que l'accusé avait tenté de corrompre le footballeur avec une somme de 2 millions de francs CFA, proposition qui a été refusée.

Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'Ousmanou Bouba fait l'objet d'accusations similaires. Des sources au sein du club rapportent que ces accusations persistent depuis une décennie. En 2003, il a déjà passé 4 mois en prison pour des affaires de mœurs. Cependant, il semble bénéficier d'une protection de la part de Sadou Fernand, le président de Coton Sport de Garoua. Dans cette nouvelle affaire de harcèlement sexuel, l'avocat du club semble davantage mobilisé pour défendre le suspect que pour protéger les droits du joueur. La question se pose alors : pourquoi Coton Sport maintient-il un individu accusé à plusieurs reprises des mêmes faits ?

Ce cas met en lumière un problème plus vaste au sein du football camerounais, marqué par le silence et l'indifférence des autorités. La Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), le Syndicat National des Footballeurs du Cameroun (Synafoc) et l'Association Nationale des Footballeurs Camerounais (ANFC) semblent demeurer passifs face à de telles affaires. Il s'agit d'un silence troublant qui soulève des questions sur la complicité présumée de ces institutions.