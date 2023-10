FRANCE :: SEMAINE L'AFRIQUE DES SOLUTIONS: Début des travaux ce jour à Paris

C'est dans le 16ème arrondissement de Paris que c'est ouverte ce jour la "SEMAINE L'AFRIQUE DES SOLUTIONS", une initiative de Léonce HOUNGBADJI, journaliste et soucieux du developpement de l'Afrique autrement.

Une semaine dédiée aux entrepreneurs qui imaginent et mettent en place des solutions innovantes et aux médias et journalistes qui valorisent les initiatives constructives, porteuses d'espoirs et de solutions concrètes, la Semaine l'Afrique des Solutions (SAS) se déroule du 23 au 28 octobre 2023 à Paris.

Le mot de son initiateur, Léonce HOUNGBADJI