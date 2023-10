Le Gouverneur Jacques Denis Tsanga Élu Grand Maître de la Grande Loge du Gabon

Une transition inattendue a eu lieu au sein de la Grande Loge du Gabon (GLG), une organisation maçonnique renommée du pays, avec des répercussions inattendues dans le monde politique gabonais. Jacques Denis Tsanga, actuel gouverneur de la province du Haut-Ogooué, a été élu en qualité de grand maître de la GLG. Cette nomination fait suite au refus du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, de succéder à Ali Bongo Ondimba, selon une tradition établie depuis l'ère d'Omar Bongo Ondimba.

Le rôle de grand maître de la Grande Loge du Gabon est d'une grande importance au sein de la société gabonaise. La GLG est une institution maçonnique influente, jouant un rôle significatif dans les domaines sociaux et politiques du pays. La nomination de Jacques Denis Tsanga à cette fonction clé a donc suscité l'attention de nombreux Gabonais et a ouvert un débat sur les implications de ce choix.

Le fait marquant de cette transition réside dans le refus de Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition, d'assumer la position de grand maître de la GLG, traditionnellement transmise du président en exercice. Au lieu de cela, Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi de rester fidèle à ses croyances chrétiennes et de ne pas adhérer à la Grande Loge. Cette décision a été perçue comme une rupture avec la tradition établie sous l'ancien président Ali Bongo Ondimba, qui était lui-même grand maître de la GLG.

L'ascension de Jacques Denis Tsanga à la tête de la GLG n'a pas été sans controverse. Certains y voient une consolidation de l'influence maçonnique dans la politique gabonaise, tandis que d'autres appréhendent les possibles conflits d'intérêts liés à sa double position en tant que gouverneur et grand maître.

Cette transition a également mis en lumière la question de la séparation entre l'Église et l'État au Gabon. Le refus de Brice Clotaire Oligui Nguema de succéder à Ali Bongo Ondimba en tant que grand maître de la GLG démontre sa préférence pour un engagement envers ses croyances chrétiennes plutôt que pour une affiliation maçonnique. Cette décision souligne l'importance de la liberté religieuse au Gabon et la nécessité de respecter le choix personnel des individus en matière de foi.

L'élection de Jacques Denis Tsanga comme grand maître de la Grande Loge du Gabon marque une nouvelle ère pour cette institution et souligne les questions liées à la politique, à la religion et à la tradition au sein de la société gabonaise. Il reste à voir comment cette transition influencera les dynamiques politiques et sociales du Gabon à l'avenir, et si elle renforcera ou atténuera le rôle de la franc-maçonnerie dans le pays.