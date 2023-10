Scandale au Cameroun : 2 Milliards Fcfa détournés pour satellite ! :: CAMEROON

Le Cameroun fait face à un scandale financier majeur alors que la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng, est accusée d'avoir organisé un détournement de fonds de 2 milliards de francs CFA pour la construction d'un satellite, une initiative controversée dans un pays confronté à des problèmes plus pressants.

Dans un contexte où de nombreux enseignants revendiquent leurs salaires, où le ministre des Travaux publics peine à construire des infrastructures routières et où le chantier du stade Olembe est encore inachevé, le lancement d'un programme spatial soulève de sérieuses interrogations. Le Cameroun est confronté à de nombreux défis, dont le manque d'électricité dans de nombreuses régions, ce qui soulève des questions sur les priorités du gouvernement.

Le scandale a éclaté lorsque des documents datés du 20 octobre 2023 ont révélé que le Groupement de Bureaux d'Études Techniques EUROCONSULT/INTEGC SARL/DIGIGLOBE a été chargé de la "Mise en œuvre d'un programme spatial au Cameroun" pour un montant de 2 milliards 012 061 089 FCFA. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que les trois cabinets choisis pour cette mission suscitent des interrogations sur leur compétence dans le domaine spatial.

La société EUROCONSULT, basée à Paris, se présente comme un cabinet de conseil en stratégie, mais son expertise dans les programmes spatiaux est remise en question. INTEGC SARL, une entreprise camerounaise, est spécialisée dans le développement des infrastructures routières, ce qui soulève des doutes quant à sa capacité à gérer un projet spatial. DIGIGLOBE, une entreprise camerounaise spécialisée dans les technologies informatiques, a vu son site web créé en 2022, ce qui soulève des inquiétudes quant à son expérience dans le domaine spatial.

Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu d'appel d'offres pour ce contrat de plus de 2 milliards de FCFA. Le marché a été attribué de gré à gré, ce qui signifie que le ministère des Postes et Télécommunications a choisi directement ces cabinets, dont certains semblent avoir peu ou pas d'expertise dans le domaine de la technologie spatiale. Cette opacité soulève des questions sur d'éventuels liens entre les entreprises sélectionnées et le gouvernement.

Pendant ce temps, d'autres projets importants, tels que le projet de tramway, semblent être en suspens, laissant de nombreux citoyens perplexes quant à l'allocation des ressources gouvernementales.

Le scandale financier au ministère des Postes et Télécommunications suscite l'indignation et la demande d'une enquête approfondie pour déterminer la légalité et la justification de ces dépenses. Alors que les citoyens camerounais font face à de nombreuses difficultés, il est essentiel que les ressources publiques soient gérées de manière transparente et équitable pour répondre aux besoins réels de la population.