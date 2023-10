CAMEROUN :: Le Calvaire de Veuve Djanabou : Deux Enfants en Prison pour un Vol de Téléphone :: CAMEROON

Dans un monde où la justice devrait toujours s'efforcer de maintenir un équilibre entre la punition et la réhabilitation, l'histoire de Veuve Djanabou est un exemple déchirant de la dureté du système pénal. Elle est actuellement détenue à la prison principale de Kondengui, au Cameroun, aux côtés de ses deux jeunes filles, pour un crime qui a laissé beaucoup perplexe : le vol d'un téléphone. Une affaire qui soulève des questions sur la justice, les droits de l'enfant et la réintégration des délinquants dans la société.

Veuve Djanabou, une mère de 29 ans, se trouve derrière les barreaux pour un acte de vol apparemment mineur. Elle a été accusée d'avoir volé un téléphone portable, un acte qui aurait dû normalement donner lieu à une enquête, à une poursuite légale et, dans le pire des cas, à une peine de prison avec sursis. Cependant, ce qui distingue cette affaire des autres, c'est que Veuve Djanabou n'a pas pu se conformer à deux exigences particulières posées par le procureur : réunir 100 000 FCFA (Francs CFA) et fournir deux garants.

Ces exigences financières ont transformé ce cas en un drame humain. La somme de 100 000 FCFA, bien que relativement modeste, est hors de portée pour de nombreuses familles démunies au Cameroun. Pour Veuve Djanabou, une veuve qui lutte pour subvenir aux besoins de ses deux jeunes filles, âgées respectivement de 6 et 3 ans, cette somme représente un fardeau financier insurmontable.

La situation de ses deux enfants mineurs en détention aux côtés de leur mère est tout aussi préoccupante. La détention d'enfants mineurs en lien avec des affaires criminelles est une violation flagrante des droits de l'enfant. Le système judiciaire devrait veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit prioritaire, garantissant leur sécurité et leur bien-être. En conséquence, l'emprisonnement de ces deux jeunes filles est profondément troublant.

Il est essentiel de rappeler que la délinquance, en particulier lorsqu'elle concerne des personnes défavorisées, doit être abordée avec une perspective plus humaine. La prison devrait être la solution de dernier recours, réservée aux cas graves où la sécurité publique est en jeu. Dans le cas de Veuve Djanabou, l'obligation de réunir une somme d'argent aussi modeste que 100 000 FCFA pour sa libération provisoire est tout à fait disproportionnée par rapport à la nature présumée du délit.

En outre, la question des deux garants est problématique dans un pays où de nombreuses personnes vivent dans la pauvreté et ne disposent pas des ressources nécessaires pour se porter garantes de quelqu'un d'autre. Cette exigence peut exacerber les inégalités dans le système de justice pénale, condamnant ainsi les plus vulnérables à des peines disproportionnées.

Il est temps que le système judiciaire camerounais revoie ses priorités en ce qui concerne les délinquants non violents et les mères de famille défavorisées. La justice doit être équitable, humaine et respecter les droits fondamentaux de chaque individu, en particulier ceux des enfants. Dans le cas de Veuve Djanabou et de ses filles, il est impératif que des mesures soient prises pour mettre fin à leur détention inhumaine et assurer leur réintégration dans la société.

En fin de compte, l'affaire de Veuve Djanabou met en lumière les failles du système judiciaire et la nécessité de réformes visant à garantir que la justice soit véritablement accessible à tous, quel que soit leur statut économique. L'histoire de cette famille mérite l'attention de tous, car elle rappelle que la compassion, la compréhension et la justice doivent être au cœur de toute société civilisée.