CAMEROUN :: Le retour des tensions ethniques et Les distinctions de Paul et Chantal Biya. :: CAMEROON

Entre la résurgence des tensions ethniques, la menace de l’augmentation des prix des produits de première nécessité, le couple presidentiel occupe la première ligne de l’actualité.

Il y a d’abord la Coopération humanitaire avec « Direct-Sud à la rencontre de l’icône Chantal Biya ». Le journal Sans Détour informe que La rencontre entre la Première dame du Cameroun, Chantal Biya et l’équipe de l’organisation non gouvernementale DirectSud, conduite par Vital Okomo et Arnaud de Rotalier, sera le point d’orgue de l’étape camerounaise du voyage humanitaire de cette organisation philanthropique, du 21 au 28 octobre 2023. Ensuite le Prix Africain du Leadership en santé avec « Chantal Biya, reconnue de par ses œuvres ». La Première Dame du Cameroun, Ambassadrice de Bonne Volonté de l’Unesco pour l’Education et l’inclusion sociale, recevra le Prix Spécial africain pour ses œuvres sanitaires, sociales et humanitaires au cours de la cérémonie de remise des distinctions aux lauréats du Prix Africain du Leadership en Santé, le 16 novembre 2023 au Hilton Hôtel de Yaoundé. Ecrit Santé Nature Infos

Au sujet du Péage de son territoire « Le Roi Batoufam et son peuple disent merci au chef de l’Etat ». Pour le journal Le Témoin, Une commission conduite par le gouverneur de la Région de l’Ouest Augustine Awa Fonka est descendu jeudi dernier à Batoufam pour confirmer la construction du péage routier du Koung Khi dans ce village. Une décision qui vient mettre un terme à de longues semaines de querelles avec une faction de cette ville qui voulait voir le péage construit à Bayangam.

Les Tensions ethniques sont de retour au Cameroun. Le journal Infos Majeures tire sur la sonnette d’alarme « Attention ! ». De fait, Il y a quelques jours, les ressortissants d’une communauté allogène ont été pris pour cible par des individus se revendiquant autochtones dans le village d’Assok, localité située dans le département du Nyong-et-So’o, région du Centre. Le cas d’Assok vient s’ajouter à la longue liste de foyers de tensions ethniques au Cameroun. Plusieurs incidents enregistrés ces dix dernières années ont révélé le climat d’intolérance qui s’installe entre communautés dans les villes cosmopolites et certaines localités rurales.

Dans le septentrion plus précisément au Lamidat de Maroua, « Ngalle Bibehe élevé à la distinction de Hakimi ». Le journal l’Equation indique que Pour une première depuis sa désignation au rang de Lamido de Maroua, le prestigieux palais du Lamidat a connu une effervescente particulière le vendredi 20 octobre 2023. SM Abdoulaye Yerima Bakari recevait un hôte de marque dans une ambiance des grands jours, ponctuée de cérémonies et distinction honorifique. Le ministre Ngalle Bibehe qui rendait une visite au Lamido de Maroua a été au rang du Hakimi de Maroua.

Le journal Le Quotidien revient sur l’Approvisionnement du marché en riz pour drire que « Le ministre du Commerce met en garde les importateurs véreux ». Dans une correspondance adressée aux présidents et directeurs généraux des sociétés d’importation et de distribution du riz, ce 20 octobre, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a fermement dénoncé les manœuvres dolosives qui menacent l’approvisionnement et la distribution du riz au Cameroun…