Libération "injuste" des criminels à Assok: Le Pr Shanda Tonme dénonce

(Camer.be- Assok) - Dans un communiqué rendu public ce 23 octobre 2023 et parvenue ce jour à la rédaction de Camer.be, le Pr Shanda Tonme, par ailleurs, Médiateur Universel s'injurge contre la libération des criminels à Assok. Selon lui, il est impensable que des bandits et criminels multirécidivistes interpellés en flagrant délit, gardés à vue pour la forme soient relâchés.

Ci-dessous l'intégralité de son communiqué

ASSOK, ENCORE ASSOK ET TOUJOURS ASSOK

Symbole d’un véritable complot contre l’Etat du Cameroun, contre la Justice et contre le vivre ensemble

QUAND LA PLUS HAUTE DES INJUSTICES POUSSE A LA PLUS HAUTE DES INDIGNATIONS ET INSTRUMENTALISE LA PLUS RADICALE DES REVOLTES

Des Bandits et criminels multirécidivistes interpellés en flagrant délit, gardés à vue pour la forme puis relâchés. D’où vient l’ordre ?

Depuis trois ans, sous la conduite d’une dame, Avocat général à la Cour suprême du Cameroun, des bandits ont érigé un ETAT DANS L’ETAT dans la bourgade d’Assok. Leur bilan est élogieux en termes de crimes, de vols, de pillages, d’agressions avec toutes sortes d’armes, et donne froid au dos. Par ailleurs, les cris des victimes s’étalent en des dizaines de plaintes, de procédures et de démarches sans suites à ce jour. Et puis, les dégâts se chiffrent en milliards d’investissements détruits, en milliers d’emplois perdus et en dizaines de familles ruinées et jetées dans la rue.

Il y a une dizaine de jours, nous annoncions la bonne nouvelle de la mise hors d’état de nuire de ce gang de criminels, par le GSO, et avions même rendu public quelques images des butins saisis.

Mais, hélas, nous sommes au regret de vous annoncer, que suite à des complicités aux plus hauts niveaux de l’Etat et du système judiciaire, les criminels ont été remis en liberté. La police judiciaire se décharge sur le Parquet de Mfou, et le parquet de MFOU se décharge sur le Parquet général. Mais il nous revient, en clair, que nous sommes en présence, des blocages de la machine de l’Etat, blocage résultant des rivalités entre des camps retranchés, décidés à sacrifier les intérêts et l’équilibre du pays pour la guerre de succession au sommet. Ainsi donc, des individus, seraient prêts à protéger ou à promouvoir des bandits, des trafiquants et même des mercenaires, parce qu’il faut combattre tel ou tel camp, tel ou tel ennemi pour se saisir du pouvoir suprême. Sans doute faudrait-il rappeler, à tous, que Paul Biya est et demeure le Président de la République ?

La libération des criminels de Mfou, sonne comme un des plus grands scandales de ces dernières années, apportant la démonstration que le patriotisme, la justice et la vérité, sont dorénavant passés au second plan, otages des clans mafieux.

Aussi, à toutes les victimes, à tous ceux qui sont choqués jusqu’à l’os et indignés jusqu’au cerveau, nous disons, patience et courage. Le Cameroun a un passé, il vit un présent et il aura un lendemain. Aucune injustice ne peut prospérer pour l’éternité, et aucun mensonge ne peut couvrir et travestir la vérité dans l’absolue. Les hommes et les femmes qui ont utilisé, usé et abusé de leurs positions et prérogatives pour créer des situations à l’instar d’Assok, rendront gorge, pour reprendre une expression du Chef de l’Etat en personne. Les bandits et criminels qui sont libres aujourd’hui, seront jugés et sévèrement condamnés avec leurs commanditaires tôt ou tard. Ne tournez pas le dos à votre pays à cause de quelques voyous en col blanc. Ne renoncez pas au dialogue et à l’idéal de la réconciliation et de la paix à cause de quelques fous. Ne cultivez ni haine ni instinct de vengeance par passion de la justice et de la vérité. Armez-vous seulement de foi et de convictions fortes. En effet la postérité se chargera de mettre chacun à sa place, de gérer les grands procès et de faire payer le lourd préjudice./.

Yaoundé, le 23 Octobre 2023