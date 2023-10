Le ministre tchadien de la défense, destin d’un homme politique. :: CHAD

Dans la politique, il est parfois difficile de trouver les personnes adéquates à des postes clé qui assureront éthiquement les fonctions stratégiques. La situation du ministre de la Défense tchadienne me fait très mal en tant qu'homme. Il a sûrement été victime d’un complot. D’un gigantesque complot qui avait pour objectif de l’épingler. Aujourd’hui, quand on occupe une haute fonction, il faut faire très attention. Les services secrets sont partout. Dans les maisons, dans les bureaux, autour de nous et très souvent dans nos lieux de fréquentation. Ils utilisent tout : les hommes, les femmes, les jeunes, et même les vieillards. Dans leur métier, ils sont patients quand ils veulent atteindre une cible. Tous ceux qui occupent les hautes fonctions sont visés, parce qu’ils ont des concurrents, des adversaires et beaucoup d'ennemis. Les hautes fonctions s’exercent avec lucidité et méfiance. Il ne faut faire confiance à personne car, lorsque toutes les tentatives ont échoué, on utilise la femme. Habituellement, les services secrets pour avoir un homme, passent par parce qu’il aime. Lorsque ce service a étudié ton comportement, ils montent leurs opérations. Et il y a des gens formés pour détruire les autres.

Nous tous aimons les jolies nanas. Aucun homme ne résiste à la tentation d’une déesse qui passe tous les jours à ses côtés. Généralement, les grands hommes veulent assujettir toutes les femmes qui travaillent dans leur département, jusqu’aux femmes de leurs collègues. La prééminence de leur fonction les place au-dessus des autres et ils en profitent pour les anéantir. Ici, le ministre de la Défense tchadienne n’a pas éliminé physiquement, mais politiquement ; et très certainement par les mêmes services qu’ils utilisent habituellement pour la sécurité du pays. Celui qui a monté ce complot était en mesure de le tuer physiquement. Parce qu'atteindre une personne de la sorte dépasse la mort, puisque cela touche la vie de toute une famille. J’ai eu très mal pour lui non parce qu’il est tombé, mais parce qu’il est d’abord et avant tout un homme, comme tous les autres hommes qui font pareil, mais qui n’ont pas la malchance d’être surpris. Le général était la pierre angulaire de la sécurité tchadienne, il est tombé comme un petit soldat.

Ceci montre comment nos généraux n’ont pas de stratégie, l’action stratégique a été maîtrisée par la stratégie d’une femme jolie par un tour de rein. Moi, je ne le condamne pas, parce que le sexe, aujourd’hui, est quelque chose qu’on voit tous les jours. Ce que je condamne, c’est l’éthique qui relève de sa fonction. Si les hommes politiques sont sensibles aux honneurs et aux préséances qui leur sont dus, ils doivent faire attention dans leur comportement même hors du public. Ils ne doivent pas permettre qu’on entre dans leur antichambre. C’est dans les fonctions présidentielles, d’ambassadeurs et de ministre qu’on trouve la quintessence du savoir vivre. C’est au cours de ces carrières qu’il y a un ingénu déploiement de faste. C’est l’honneur de tout un gouvernement et de tout un pays. Un acte maladroit commis par un ministre rejaillit sur toute la république, comme les victoires d’un champion fait la fierté de toute la nation. C’est toute la nation tchadienne qui est affectée.

Je ne suis pas tchadien, mais qui je me sens concerné en tant qu’homme. Comme dit le philosophe Térence, repris par Camus, « Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Les leçons subies par ces deux personnalités de la haute sphère va inspirer bon nombre de hauts cadres. La question n’est pas de punir une seule personne, mais tous ceux qui sont impliqués dans cette publication doivent être recherchés, parce qu’ils se sont impliqués dans la vie privée et ont causé un préjudice à un homme qui ne leur a pas demandé de le faire. Le ministre ne le faisait pas dans un lieu public. C’était dans un endroit clos. Si on ne punit pas ceux qui publient, ce serait encouragé, les autres à monter des opérations de ce genre et chacun de nous peut en être un jour, victime.

Tout compte fait, je reviens sur l’essentiel pour préciser que les grands hommes doivent respecter les codes d’éthique qui relève de leur fonction, en dehors du code d’éthique, je pense à une culture de l’éthique. Le président, le ministre, ou l’ambassadeur doit se comporter en privé comme s’il se trouvait en public. Le ministre est identifiable par son éducation diplomatique, c’est une vertu cardinale. Robinson Crusoé donne une leçon de vie dans son île qui touche à quelque chose de symbolique. Pour lui, la vertu de la souveraineté doit être remarquable ; c'est ainsi qu'il est discipliné dans son île en pleine solitude. L’idée de se comporter en privé comme s’il était à toute heure ministre, est le signe de l’autorité.

Dans le roman de robinson Crusoé, robinson le soir, fait très attention dans éloignement avec le monde ; il se met en costume pour dîner, quoi qu’il dîne seul. Il se met en uniforme pour ne pas devenir fou, si le général ministre s’était mis en tenue militaire, il ne serait laissé aller jusque-là. Pour parfaitement se tenir dans la vie, il faut bien se comporter seul comme on se comporte en société, il faut rappeler à nos dirigeants une charte de conduite complète et précise qui tient compte des nouvelles technologies parce qu’on ne les avait pas trente ans plus tôt. Le cas du général va certainement servir de jurisprudence.