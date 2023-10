CAMEROUN :: Lutte contre le cancer du sein : Le riz Mémé pose Une marque rose forte pour la cause :: CAMEROON

(Camer.be - Douala) -La marque de riz phare d'Olam Agri Cameroun, Riz Mémé,a lancé la deuxième édition de sa campagne annuelle de dépistage gratuit du cancer du sein par une marche rose dans la ville de Douala ce samedi 21 octobre 2023.

La campagne s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale Octobre rose, qui vise à lutter contre la prévalence du cancer du sein par la sensibilisation, la détection précoce et la prévention.



Selon l'OMS, le cancer du sein est la première cause de mortalité au Cameroun, représentant environ 20 % des 20 000 cas enregistrés en moyenne chaque année. Populaire chez les femmes de 25 à 50 ans vivant dans les communautés urbaines, ses effets s'amplifient en raison d'une sensibilisation insuffisante ou inexistante et de possibilités de dépistage limitées.

L'année dernière déjà, l'édition inaugurale de 5 jours a touché directement plus de 1 500 femmes grâce à ses campagnes de sensibilisation et a permis à au moins 300 d'entre elles de se faire dépister et de prendre leur statut en main.

Pour Larry Agbornyenty le marketing manager d'Olam Agri Cameroun, "la majorite des personnes qui décident de quel riz acheter sont les femmes .Il est donc de bon ton pour Olam Agri Cameroun de penser à la santé de ces partenaires privilégiés, le cancer du sein étant lune des principales causes de décès au Cameroun, s'attaquer à lui avec nos armes serait renvoyer l'ascenseur à nos consommateurs et positionner la marque de riz Mémé comme une marque citoyenne"

Il faut dire que Cette année, la campagne va s'étaler sur 12 jours dans 6 supermarchés ceci afin de permettre à au moins 1 000 femmes de se faire dépister. Débutée le samedi 21 octobre par une marche sportive de sensibilisation dans le quartier Bonaberi de la ville de Douala elle se poursuivra par des sensibilisations sur la plateforme numérique de la marque, des conférences de sensibilisation dans les supermarchés et des dépistages gratuits par une équipe d'oncologues et de psychologues.

"En tant que marque soucieuse de ses consommateurs, nous avons décidé de prendre la décision audacieuse de répondre à la question de la limitation des possibilités de dépistage. Riz Mémé veut rassurer non seulement les consommateurs mais les Camerounais en général de son souci de leur bien-être, en particulier contre une maladie qui menace le monde entier et qui touche surtout les femmes", a déclaré Larry Agbornyenty, directeur du marketing d'Olam Agri Cameroun.

Il convient de noter que tous les aspects techniques de la campagne ont été soutenus par l'organisation de soins palliatifs et de lutte contre le cancer basée à Douala, mieux connue sous le nom de Volontaires pour les soins palliatifs (VOPACA) et dirigée par le Dr Esther Dina Bell, oncologue de renom.

VOPACA rassemble plusieurs années d'expérience en matière de soins palliatifs grâce à son équipe de professionnels médicaux et paramédicaux qui se portent volontaires pour aider à soigner les personnes atteintes de maladies particulières comme le cancer.

Les séances de dépistage gratuit à Douala se dérouleront au supermarché Spar de Bonaberi le 21 octobre ; au BAO Cash & Carry de St Michel les 26 et 27 octobre ; et enfin au Carrefour Market de Bonamoussadi les 28 et 29 octobre.

Quant à celles de Yaoundé, elles auront lieu les 21 et 22 octobre à Carrefour Warda et les 28 et 29 octobre à Mahima Warda.