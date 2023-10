CAMEROUN :: Yaoundé : un gang de voleurs de voitures stoppé par la gendarmerie :: CAMEROON

(Camer.be-Yaoundé) - Ils ont été présentés à la presse ce vendredi 20 octobre 2023 par le groupement de gendarmerie territoriale du Mfoundi.

Ils sont six ,ces présumés voleurs de voitures membre d'un gang, qui ont ete rattrapés par les fins limiés de la gendarmerie.



C'est faisant suite à une serie de dénonciations et de plaintes que les éléments du groupement de gendarmerie territoriale du Mfoundi ont entrepris de se lancer aux trousses de ce gang qui a fait perdre le sommeil aux Yaoundéens. Au bout de deux semaines de traque intense, ils ont été finalement rattrapés et mis hors d'état de nuire.

Leur mode opératoire etait simple :Munis d’un pistolet et d’armes blanches (marteaux, pinces, etc), ils braquaient et arrachaient les véhicules à leurs victimes qu'ils conduisaient à des endroits sombres et lugubres où ils les abandonnaient.



Il faut noter que leur butin collecté lors de leur interpellation était constitué d'une douzaine de véhicules au total, ceux ci ont été présentés en même temps que leurs "propriétaires" à l’esplanade du groupement de gendarmerie territoriale du Mfoundi.

A en croire la gendarmerie, l’exploitation des dénonciations des victimes a permis d’interpeller un membre du gang à Douala. Après son exploitation à Yaoundé, la gendarmerie a procédé à l’interpellation de ses cinq complices. Ces derniers seront présentés très prochainement devant les tribunaux. En attendant, Les propriétaires des véhicules sont attendus pour récupérer leurs biens.