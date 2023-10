CAMEROUN :: Business : Martine Inack-Thieulin et Amina Ndam, de l’éveil de la conscience ou l’entrepreneuriat :: CAMEROON

Les deux auteures et conférencières camerounaises de dimension internationale ont tenu hier, samedi 21 octobre 2023, dans un hôtel de la place à Douala une double conférence d’affaires et de vie. Elle était couplée à la dédicace de leurs derniers ouvrages.

Si des gens ont des difficultés à atteindre leurs objectifs, l’éveil de la conscience a encore des beaux jours devant les péripéties quotidiennes devant eux. C’est cette approche qui aura permis à Martine Inack-Thieulin de se “métamorphoser" telle d’une chenille pour un papillon. L’inconnu(e) qui permet de se connaître se trouve dans ce bijou littéraire “ Je marche à ma rencontre “. « Accepter que je suis une chenille pour pouvoir se transformer. Ce n’est pas quelque chose qui va venir de l’extérieur. La seule chose que je vais accepter, c’est de me mettre au travail. Pour briller, il faut être allé(e) chercher sa part d’ombre », fait savoir Martine Inack-Thieulin, conférencière.

" Atteins et dépasse tes objectifs business et augmente tes revenus”. Tel est le thème abordé au cours de sa présentation par le coach et auteure Amina Ndam. Pour celle qui a pu rédiger deux livres en 365 jours, un objectif doit être concret et mesurable pour se réaliser en douze mois. L’originaire du département du Noun à l’Ouest du Cameroun a su renverser la tendance en transformant ses défis en opportunités. Notamment en 2020 lorsque le déclic survient dans sa vie au point où elle se déconnecte de tout pour écouter sa petite voix intérieure pendant 111 JOURS comme le titre de son dernier ouvrage en développement personnel qui totalise plus de cinq cents lecteurs à travers le monde. « L’idée de cette conférence, c’est d’aider les gens à prendre conscience de leur potentiel; à oser vivre la vie qui les inspire. On n’a pas forcément besoin d’argent pour réaliser ses rêves ou faire quoi que ce soit, pense Amina Ndam, coach et auteure. Je partage mon expérience dans le livre 111 JOURS et je vous invite à le faire et vous allez voir les résultats incroyables que vous pouvez accomplir en quelques années ». En s’offrant Les deux livres objets de la conférence-dédicace des auteures et conférencières, Anne Ngammeni souhaite avoir la mainmise sur ses affaires. D’où, elle a jeté le dévolu sur ces deux bouquins. « Grâce à cette conférence, nous trouvons les réponses auxquelles nous nous posons. Aussi, le cheminement qu’il faut emprunter pour arriver à une vie épanouie et heureuse. Les livres des deux auteures sont pour tout le monde », témoigne-t-elle.

La séance de dédicace proprement dite des ouvrages “Je marche à ma rencontre" et de “111 JOURS” des auteures Martine Inack-Thieulin et Amina Ndam respectivement, offre l’opportunité aux amoureux de belles venus massivement d’échanger en toute intimité avec les hôtes du jour. La suite du programme des deux auteures prévoit la tenue de la même conférence-business le 25 octobre prochain à l’hôtel Franco de Yaoundé. Au vue de la demande, elles disent envisager des séances de coaching en entrepreneuriat et de développement personnel en ligne dans les mois à venir.