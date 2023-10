Musique : Golden Sonik ou la promotion de la culture tchadienne au-delà des frontières :: CHAD

Randah Victoire est son nom de naissance. Sur le plan artistique, il est connu sous le pseudonyme de Golden Sonik.

De nationalité tchado-canadienne, il s'agit d'un homme aux multiples casquettes : informaticien de formation, manager d’évènements, promoteur de spectacle grand public, producteur avec son label Buzz Master War. Golden Sonik reste l’un des personnages incontournables du Showbiz tchadien. Il a par ailleurs produit des grands noms de la musique pop et urbaine du Tchad.

Resté longtemps dans l’ombre, Golden Sonik est devenu ce pilier qui fait bouger l’industrie musicale tchadienne, loin des feux de la rampe. Il vit au Canada depuis six ans.

Son amour pour ce secteur qui fait face à d’énormes difficultés au pays, est sans faille, et se traduit par ses innombrables investissements, notamment dans la production et le management.

Tenez ! il est celui qui a produit la plus grosse tête du rap made in Tchad, Browning T. Mais, le combat du jeune Golden Sonik est encore plus grand, plus noble. Dans sa lutte pour l’essor et l'expansion de la culture tchadienne et l’émancipation des artistes tout art confondu, il a mis en place le Label Buzz Masters War. Boîte de production qui a su se faire une place remarquable dans le Showbiz tchadien. Elle est créditée d'avoir déjà à son actif, la gestion, la production et le management de quelques jeunes talents, et pas des moindres. Il s’agit de: Browning T, Hp Seven, Mario Ndergué. Il est laureat du prix « Jeune ambassadeur itinérants » de l’Ontario au Canada en 2019 à Edmonton Alberta. « Prix ambassadeur communautaire » à Taibu Toronto Canada en juillet 2022.

D'un incontestable leadership, Golden Sonik, motivé, s'attèle à redonner à la culture tchadienne son prestige d’antan, et à œuvrer pour un retour effectif de la scène tchadienne à l’international. Le mécène est convaincu que de l’union résulte la force, a su tisser plusieurs partenariats avec d’autres labels.

Golden Sonik est aujourd’hui sans conteste, l’homme qui dans une humilité absolue, fait le plus pour le rayonnement de cette culture et comme diraient ses collaborateurs, c’est la bulle d’oxygène pour l’univers culturel tchadien . Au-delà, Randah Victoire , c’est aussi ce personnage qui fait parler son cœur dans le domaine caritatif .

Le label Buzz Master WAr se consacrera à soutenir la prochaine vague d’artistes, de labels, d’influenceurs et d’entrepreneurs indépendants du Tchad, grâce à des innovations et à des services de premier ordre, afin de contribuer au succès mondial desdits artistes, et d’étendre la portée de la culture musicale du continent à la très vaste diaspora africaine, ainsi qu’à de nouveaux fans et publics dans le monde entier, a-t-on relevé.

« Notre vision pour le label Buzz Master War est basée sur le constat que le patrimoine culturel tchadien n’a pas encore pleinement trouvé sa place dans le monde numérique et sur les DSP (Digital Service Provider, ndlr) au niveau mondial », a indiqué Randah Victoire , le fondateur de label Buzz Master War. C'est l'homme au cœur d'agneau.