CAMEROUN :: GREVE DES ENSEIGNANTS: MODE DE FINANCEMENT POSSIBLE DE LA DETTE DES ENSEIGNANTS EN GREVE :: CAMEROON

GREVE DES ENSEIGNANTS: MODE DE FINANCEMENT POSSIBLE DE LA DETTE DES ENSEIGNANTS EN GREVE : PISTES DE SOLUTION POUR L’ETAT.

ETAT DES LIEUX

OTS OTA Cette crise trouve son origine dans le non-paiement des sommes dues aux enseignants (rappels actes d’avancements des salaires et autres avantages dus)

Le fait que nous trouvions des enseignants fonctionnaires intégrés depuis 1980 concernés, démontre qu’il ya un problème de gouvernance et de programmation budgétaire des salaires des fonctionnaires qui se pose avec acuité.

L’ETAT n’ayant pas la liquidité pour faire face à cette dette malgré les instructions du Chef de l’ETAT S.E Paul BIYA ;

COMMENT L’ETAT PEUT-IL TROUVER UNE SOLUTION FINANCIERE A CETTE CRISE QUI EST DEJA DEVENU UNE CRISE SOCIALE ?

1.Une bonne programmation budgétaire d’apurement des dettes et d’anticipation sur les nouveaux recrutements

2.Certains ont émis l’idée de la titrisation de la dette des enseignants afin que ces derniers aillent négocier au près des tiers, c’est une idée lumineuse mais elle trouve sa limite du fait que le débiteur final (ETAT) n’est pas solvable et a perdu de sa crédibilité, elle déclare qu’elle n’a pas de trésorerie disponibles nous rappelons que l’ETAT lui-même dit qu’il n’a pas l’argent, les Agences de notation ont abaissé la note du Cameroun sur le marché financier international, l’ETAT est sous-programme de surveillance avec le FMI.

3.L’Agence MOOOODYS a abaissé la note du Cameroun de B2 à caa1 en juillet 2023 consécutive aux problèmes de trésorerie du Cameroun. Ces titres ne seront pas attrayants pour les tiers à cause de non visibilité sur les échéances. I l y’a aussi la perception que cette dette n’est pas une priorité pour l’ETAT.

4.Au vue de ce qui précède très peu d’agents économiques achèteront ces titres par peur de ne pas être payé par le débiteur final à échéance.

Les Agents Economiques tels que les Compagnies d’Assurances des particuliers ont souvent des dépôts oisifs à la recherche de placement.

La solution ultime que nous proposons à l’ETAT est d’émettre un Emprunt Obligataire spécial ENSEIGNANTS de XAF 181 Milliards, à 6,5% cette solution d’appel public à l’Epargne par emprunt Obligataire est à la fois un placement financier mais a pour objectif de résoudre un problème social (financement de l’apurement de la dette des enseignants).

EMPRUNT Obligataire est un instrument financier de placement dont le souscripteur finance un projet précis et en contrepartie bénéficie des intérêts issus de son placement ce qui améliore le pouvoir d’achat des souscripteurs : refinancement de l’économie.

Également cette solution est moins couteuse que de faire un emprunt à l’international à cause de notre rating actuel.

-Le pouvoir d’achat, l’’impact des intérêts payés aux souscripteurs dans les finances publiques

Lors de la souscription retenir celles des particuliers en priorité comme lors des emprunts obligataires antérieurs ces intérêts donneront une bouffée d’oxygène aux ménages en améliorant leur pouvoir d’achat qui est aussi un rôle de l’Etat. Ce mécanisme est aussi un moyen de revitaliser l’économie interne.

MESURES FUTURES POUR EVITER DES CAS PAREILS :

1.UNE Harmonisation des recrutements des enseignants et la programmation budgétaire pour éviter les suspens et les dettes.

2.La lettre d’orientation budgétaire doit tenir compte des situations conjoncturelles à corriger.