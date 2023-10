CAMEROUN :: Christelle Nadia Fotso demande justice en Suisse : affaire de dilapidation de la fortune familiale :: CAMEROON

Christelle Nadia Fotso, fille de l'illustre homme d'affaires Fotso Victor, a décidé de porter son combat pour la justice et la préservation de l'héritage de son père devant les tribunaux suisses. Dans une démarche inébranlable, elle a sollicité la justice suisse pour ouvrir une procédure judiciaire à l'encontre de ses frères, Roger Fotso, Yves Michel Fotso, et Laure Njitap Fotso, qu'elle accuse d'être responsables de ce qu'elle considère comme la dilapidation de la fortune de son père.

Les trois frères, dont les noms sont maintenant associés à des affaires judiciaires complexes, se trouvent au centre de cette saga familiale qui secoue l'opinion publique et le monde des affaires. Christelle Nadia Fotso, déterminée à faire éclater la vérité, a décrit en détail les rôles joués par ses frères dans ce qu'elle considère comme un détournement de la richesse accumulée par son père, Fotso Victor.

Le premier frère, Roger Fotso, est impliqué dans une affaire criminelle suisse (procédure P/5830/2005) qui demeure en suspens. Cette affaire porte sur une présumée escroquerie de plusieurs millions de francs suisses à l'encontre de SWISSCOM MOBILE AG et ORANGE COMMUNICATIONS SA. Les implications de Roger Fotso dans cette affaire remontent à plusieurs années, et la procédure judiciaire n'a toujours pas été clôturée.

Le deuxième frère, Yves Michel Fotso, est en grande partie connu pour sa condamnation à la réclusion à perpétuité au Cameroun pour des actes graves, notamment des malversations financières. Sa libération, aujourd'hui conditionnée par des raisons médicales, n'a pas été accompagnée d'une grâce présidentielle. Yves Michel Fotso a également un passif suisse complexe, ayant joué un rôle central dans une autre affaire suisse impliquant François Déséroux (procédure EA11.05.0022-SAG/SV-12.1579). En tant que directeur de la compagnie aérienne nationale camerounaise Camair, de Commercial Bank du Cameroun, et vice-président du Groupe Fotso, il détenait de nombreux comptes en Suisse, dont bon nombre ont été saisis. De manière plus troublante, il est accusé d'avoir frauduleusement pris le contrôle des comptes personnels suisses de Fotso Victor, détournant ainsi ses biens.

Enfin, Laure Njitap, la troisième, est accusée d'avoir acquis le contrôle de comptes suisses de Fotso Victor à la suite d'un abus de faiblesse. Ces allégations jettent une lumière crue sur les complexités entourant la gestion des comptes et des biens de Fotso Victor, une figure majeure du monde des affaires.

La demande de Christelle Nadia Fotso à la justice suisse s'inscrit dans une quête de vérité, de transparence, et de justice. Alors que cette affaire continue de se développer, elle met en lumière les tensions et les divisions au sein de la famille Fotso, tout en soulevant des questions sur la protection des actifs financiers et de la mémoire de Fotso Victor. Cette bataille juridique promet d'être suivie de près, car la vérité et la justice sont au cœur de cette saga familiale complexe.