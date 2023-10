CAMEROUN :: Démission de Luc Perry Wandji de la CRTV : Un départ empreint de fierté et d'anticipation :: CAMEROON

Le 20 octobre 2023 restera gravé dans les annales de la Cameroon Radio Television (CRTV), car c'est la date à laquelle Luc Perry Wandji, une figure éminente de la maison, a annoncé sa décision de démissionner de son poste. Cette nouvelle a suscité des réactions et des émotions au sein de la CRTV et parmi ses collègues.

Dans un message publié ce vendredi mémorable, Luc Perry Wandji a partagé les raisons de son départ avec une sincérité et une élégance qui lui sont caractéristiques. Ayant été récemment redéployé vers un nouveau poste de travail à Buea, dans le Sud-Ouest du Cameroun, il n'a malheureusement pas pu y prendre ses fonctions. Néanmoins, sa démission a été marquée par une grande dignité.

Comme il l'a lui-même exprimé, Luc Perry Wandji quitte la CRTV de la même manière qu'il y est entré : libre, fier et digne. Cette décision a été mûrement réfléchie, et elle illustre sa loyauté envers la maison tout au long de son parcours professionnel.

Luc Perry Wandji a cité Jean d'Ormesson pour refléter sa propre expérience en disant : "Il y a eu des roses et des épines." Mais, dans sa démarche positive, il préfère se concentrer sur les moments forts de sa carrière, emportant avec lui le meilleur. Il aspire à un avenir plus radieux et paisible pour tous.

Il a également pris le temps de remercier publiquement le Directeur Général de la CRTV, exprimant sa gratitude pour la confiance et l'estime qui lui ont été accordées. Il a décrit le privilège qu'il a eu de travailler aux côtés de son directeur général et sous sa direction.

À l'ensemble de ses anciens collègues, Luc Perry Wandji a adressé des mots de remerciement et de bienveillance. Il leur a souhaité succès et bon vent dans leurs futures entreprises et a promis de continuer à contribuer, même en dehors des murs de la CRTV, si l'occasion se présente.

La CRTV perd un collaborateur dévoué et passionné qui part avec le sentiment du devoir accompli. Il quitte la maison avec la satisfaction d'avoir apporté sa pierre à l'édifice de la modernisation de la Cameroon Radio Television, qui, tôt ou tard, évoluera vers de nouvelles formes de modernité.

Luc Perry Wandji termine son message en annonçant un rendez-vous futur, laissant planer un certain mystère sur ce qui l'attend. Les amis, collègues et téléspectateurs sont impatients de savoir où l'avenir le mènera.

La démission de Luc Perry Wandji laisse derrière elle un mélange d'émotions, mais elle ouvre également de nouvelles perspectives, marquant la fin d'un chapitre et le début d'une nouvelle aventure. Nous attendons tous avec impatience de voir ce que l'avenir réserve à cet homme d'exception. À très vite !