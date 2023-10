Les passeports les plus puissants d'Afrique :: AFRICA

D'après un rapport publié par un cabinet britannique, les ressortissants de l'île Maurice, des Seychelles et de l'Afrique du Sud détiennent les passeports les plus influents sur le continent africain. Cette étude, réalisée par Henley & Partners, un cabinet de conseil britannique spécialisé en résidence et citoyenneté, classe ces pays en tête de liste en termes de puissance des passeports.

Sur l'échelle mondiale, l'île Maurice se hisse à la 35e place, devançant ainsi les Seychelles, qui se trouvent à la 36e position. Selon le classement, les détenteurs de passeports mauriciens peuvent voyager dans 149 pays sans nécessiter de visa, tandis que les Seychellois en ont l'accès dans 155 destinations. Il est à noter que ce classement tient également compte de la part du PIB mondial à laquelle chaque passeport donne accès sans visa. Dans ce contexte, l'île Maurice occupe la première place, offrant à ses citoyens l'accès à des pays représentant 56,61% du PIB mondial, tandis que les Seychelles atteignent 55,03%.

L'Afrique du Sud, quant à elle, se classe en troisième position parmi les pays africains et occupe la 93e place au niveau mondial. Les détenteurs de passeports sud-africains peuvent voyager dans 107 pays, qui représentent 16,37% du PIB mondial.

En revanche, les citoyens égyptiens ont accès à seulement 54 destinations (représentant 4,33% du PIB mondial), les plaçant à la 140e place mondiale. Les détenteurs de passeports algériens ont un accès similaire, soit 54 pays sans visa, mais avec une part du PIB mondial légèrement supérieure, les classant à la 161e position.

Pour les porteurs de passeports nigérians, l'accès sans visa est limité à 44 pays, ce qui équivaut à 1,47% du PIB mondial.

Au niveau mondial, c'est le passeport de Singapour qui détient la première place en termes de puissance, permettant à ses titulaires de voyager dans 193 pays, représentant ainsi 92,75% du PIB mondial. Il est suivi par les passeports de Saint-Marin (172 pays, 0,002% du PIB mondial) et du Brunei (167 pays, 0,015% du PIB mondial).

En ce qui concerne les pays les plus ouverts, Henley & Partners identifie onze nations en tête de liste, dont sept sont situées en Afrique. Ces pays sont le Burundi, les îles du Cap-Vert, les Comores, Djibouti, la Guinée-Bissau, le Mozambique et le Rwanda. Tous ces pays permettent aux ressortissants de 197 États de voyager sur leur territoire sans nécessiter de visa.