CIAH Cameroun a tenue ce 20 octobre à Yaoundé une mini -conférence publique (After pop). :: CAMEROON

(Camer.be-Yaoundé) - «Comment peut- on vivre dans l'eau et manquer autant d'eau? » Les récents évènements survenus au Cameroun ces derniers temps nous interpelle tous sur la gestion de nos milieux environnementales , le plus récent et palpable qui a effrayé la chronique le drame survenu à MBANKOLO .

Le projet ePOP lancé par l'Institut de Recherche pour le Développement( IRD) et RFI planète radio en 2017, grâce au soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères en ait la preuve palpable que les questions d'assainissement et de protection de l'environnement touche non seulement le gouvernement, les pouvoirs publics, les structures privés et les couches vulnérables de la société .

Une rencontre et pas des moindres tenue ce 20 octobre à la salle de projection du musée national autour du thème fort évocateur: « villes dans l'eau, villes sans eau:quelles perspectives durables» thème au menu de la conférence débat autour des intervenants trillés sur le volet à savoir Scientifiques, Élus locaux, Responsables administratifs, Universitaires et Jeunes epopers.

Rappelons que c'est une initiative du Collectif Interafricain des Habitants ( CIAH) du Cameroun piloté par le professeur FOPA KUETE Roger au travers de ce projet se pose la problématique de la création des villes durables ( Yaoundé , Douala) , mettre en place des débats d'idées , trouver des réponses émanant des élus institutionnels sur la question d'eau dans nos villes précise ce dernier .

Télesphore SIME NGANDO représentant de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) souligne que cet organisme de recherche public français est présent dans les pays du Sud depuis prêt de 75 ans , dans leurs batailles au quotidien il s'attèle à proposer des solutions concrètes pour répondre aux défis globaux auxquels les sociétés et la planète font face , un bel exemple atypique de ce projet ePOP Villes Durables . Ce projet a été lancé en 2022 et a rassemblé 27 jeunes EPopers Béninois , Camerounais et Ivoiriens . Cette première phase leurs a permis d'appréhender les enjeux scientifiques et sociétaux liés aux villes durables , avec un perfectionnement dans la technique de réalisation des capsules vidéos , à ce sujet au cours de cette rencontre les EPopers nous ont démontré via une projection des mini épisodes de 5min sur la gestion des ordures dans nos villes urbaines , la question d'acquisition en eau potable , un constat est fait selon M. NDAM Hydrologue enseignant à l'Université de Yaoundé 1 la déforestation, le déboisement sont quelques facteurs qui causent l'assèchement des cours d'eau dans nos villes (Yaoundé 3 est un bassin versant ) pour pallier à ce déficit en eau la population, les ONG en partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées ont pour seul alternative la mise sur pied d'un forage et d'un puit d'eau pour alimenter les familles en cette ressource vitale et précieuse.

Soulignons tout de même que le noeud central de cette rencontre soulevait plusieurs aspects : la question d'accès d'eau potable dans les villes camerounaises, gestion des eaux pluviales,eaux usées d'inondation.

Pour la coordonatrice ePOP villes durables Afrique madame YENGA Gaëlle la sensibilisation, et la réalisation des capsules vidéos est le seul moyen d'interpeller toutes les parties prenantes sur cet aspect de villes durables afin d'atteindre les objectifs de développement durable.

Un combat que compte mené les jeunes EPopers d'ailleurs ils seront présent le 25 octobre prochain à l'institut français de Yaoundé dans le cadre du sommet «Climate Chance» autour du thème :« les villes plus résiliences aux catastrophes naturelles » ,en novembre 2024 ils sont également annoncés au Forum Urbain Mondial organisé par l'ONU Habitat. Outre cette conférence débat tenue ce 20 octobre au musée national une prochaine rencontre est annoncé pour le 1er décembre prochain au quartier Mozart situé dans la capitale politique Yaoundé , car d'après la coordonnatrice du projet Afrique ePOP villes durables il est nécessaire d'engager la jeunesse dans cette dynamique de Villes Durables.