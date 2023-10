CAMEROUN :: CAMEROON DIGITAL WEEK: Camtel toujours présent aux grands rendez-vous

Camtel est mis les petits plats dans les grands en mobilisant; sponsor Platinum de la Cameroon Digital week. Dans le cadre de la politique nationale de la promotion des TIC, le Cameroun se positionne comme un acteur majeur pour la transformation grâce au numérique. Dans cette veine, le Premier ministre, Chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, a ouvert le mardi 17 octobre 2023, la cérémonie officielle dénommée "semaine digitale du Cameroun". L'événement a lieu au Hilton de Yaoundé du 16 au 20 octobre 2023 et le thème de cette édition est: "Vers un futur digital".

Pour meubler la beauté de cette rencontre, Camtel avec sa marque Blue est bel et bien présente pour marquer une fois de plus l'univers des TIC en sa qualité de supra-opérateur et opérateur historique de la téléphonie mobile au Cameroun. Mme Judith YAH Sunday Directeur Général de Camtel a conduit la visite du Premier Ministre Joseph dans l'espace des stands de Camtel.

Le Chef du Gouvernement a pu voir les projets réalisés à savoir le maillage du territoire par la connexion des régions, des départements et des arrondissements avec la fibre optique, la business Unit BUT de Camtel qui va améliorer les capacités sur la dorsale septentrionale en modernisant les moyens de transport aérien, souterrain et satellitaire dans le triangle national et sous-régional, des stations d’atterrissement (Kribi, Limbe et Douala) qui donne accès aux câbles à l’Afrique, l’Europe, L’Asie et l’Amérique.

Le Directeur Général de Camtel a intervenu dans le forum dédié aux femmes puis à la conférence des opérateurs de téléphonie, en rassurant l'opinion de l'engagement de Camtel a toujours faire mieux, Judith YAH Sunday a annoncé l'extension d'un linéaire à fibre optique de 3500km courant 2024.