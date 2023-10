FRANCE :: addiction aux écrans chez les enfants vue par assa djelou: psychothérapeute

Assa Djelou est une thérapeute diplômée en sciences humaines et sociales mention Psychologie cognitive avec une spécialisation en thérapie cognitive/ comportementale et la thérapie intégrative. Elle est la fondatrice de l’entreprise et l’association Desire et deviens depuis près de 11 ans et est expérimentée dans l’accompagnement émotionnel de par sa spécialisation dans la thérapie cognitive et comportementale. Formation qui aborde les problèmes émotionnels et leurs interrelations avec les comportements et les cognitions. Dans cet article elle nous apportera son expertise concernant la dépression.

Qu’est ce qu’un Smartphone?

Le smartphone est un téléphone mobile que ses fonctions rapprochent de l’ordinateur portable et de l’appareil photo numérique. Aujourd’hui, étant à une ère où la technologie fait partie intégrante du quotidien universel, il est difficile de dissocier l’utilisation de ces appareils de l’éducation des enfants. Cependant, quelles sont les répercussions de l’utilisation de ses appareils sur l’éducation et le développement psychique des enfants ?

Comment se manifeste l’addiction aux écrans chez les enfants ?

Après interrogation de plusieurs parents, il est important de souligner que la plupart d’entre eux admettent avoir de moins grandes compétences dans l’usage et la manipulation de leurs appareils que leurs enfants, même très jeunes. Cependant il est important de savoir où commence l’addiction et à quel moment la problématique de l’addiction aux écrans commence véritablement. Par définition, l’addiction est définie comme une pathologie dont les effets sur la santé physique et mentale sont importants. Lorsque l’on mentionne l’addiction aux écrans chez les enfants, certains symptômes peuvent vous alerter. Il s’agit notamment de :

– D’un trouble de l’attention ( l’enfant n’arrivant parfois même pas regarder ses proches dans les yeux, obnubilés par son écran)

– D’une utilisation abusive et quasi permanente des écrans

– D’une perte d’intérêt pour toutes les activités autres que celles liées aux écrans ( pratiques d’activités sportives, de jeux collectifs entre amis et à l’extérieur)

– De La distanciation de l’enfant vis à vis des activités familiales – D’un état de manque lorsque l’enfant ne peut plus utiliser les appareils électroniques.

– D’un sentiment de fuite ou soulagement lorsqu’après une mauvaise journée, passer du temps devant l’écran semble la seule chose qui aide votre enfant à se sentir mieux.

– De réactions violentes en cas de privations de ses appareils.

Quels en sont les dangers?

Les dangers d’une telle addiction sont multiples. Il s’agit notamment :

– Des problèmes de santé physique tels que des problèmes oculaires, des maux de tête, de prise de poids excessive etc.)

– D’un déficit assez prononcé de l’attention – Des accès de violence

– D’un Impact sur les résultats scolaires de l’enfant

– Des troubles du langage ( pour les très jeunes enfants )

– Des risques de retards cognitifs.

L'isolement est une autre conséquence non négligeable, qui crée souvent un cercle vicieux dans l'addiction, et qui peut mener à l'échec scolaire ou professionnel, à la rupture des liens amicaux, etc. Il est cependant important de préciser que les conséquences de cette addiction ne se manifestent pas toutes de la même façon chez chaque enfant et qu'il s'agit d'une liste non exhaustive de dangers encourus par les enfants souffrant de cette addiction. Toutes ces conséquences présentent d'autant plus de risques chez les enfants et les adolescents, en remettant en cause leur bon développement (difficultés d'apprentissage, d'attention, de concentration, etc.) et en nuisant ouvertement à leurs interactions avec les autres individus de leur environnement.

Quelles sont les solutions pour sortir de cette addiction ?

Pour sortir de l’addiction aux écrans, Assa souligne l’importance de prévenir le risque d’addiction, en mettant en place des règles pour les enfants. Par exemple, il faut éviter toute utilisation des écrans pour les enfants de moins de 5 ans et l’achat de smartphones pour les enfants de moins de 8 ans. Il est également conseiller d’établir des plannings pour limiter le temps d’écran de l’ enfant tout en prévoyant d’autres activités ludiques susceptibles de susciter son intérêt. Les parents doivent également s’y mettre et éteindre leurs écrans pendant les moments en famille histoire de donner le bon exemple à leurs enfants et pratiquer en famille plus d’activités en plein air pour une meilleure stimulation polysensorielle.

Cette démarche a pour objectif de permettre à l'enfant de se reconnecter au monde qui l'entoure, aux autres et de reprendre goût aux plaisirs plus authentiques que la vie a à nous offrir. Un aspect très important et inhérent à l'utilisation des smartphones par les enfants devrait sans nul doute être le contrôle parental. En effet, tout parent dont l'enfant mineur possède un smartphone devrait prendre toutes ses dispositions pour pouvoir contrôler les activités de son enfant. Malgré de nombreux avantages, l'utilisation d'internet regorge de dangers pour de jeunes utilisateurs ( présence de prédateurs sexuels, harcèlement en ligne etc…).

Cependant, Avant d’installer un quelconque système de contrôle parental sur un smartphone ou ordinateur, il convient de rappeler qu’il est essentiel de communiquer. L’objectif n’est pas de se montrer intrusif, mais. plutôt de sensibiliser les enfants aux dangers que peuvent représenter l’accès à certains sites Internet selon leur âge. Il s’agit d’un processus. basé sur la communication dans un climat sain et confiant. Aussi pour réguler l’utilisation des enfants aux smartphones, il existe. Aujourd’hui diverses applications mobiles permettant de contrôler à distance le téléphone de l’enfant depuis le téléphone du parent.

Elles permettent également une restriction de temps d’écran plus ou moins personnalisable pour restreindre l’accès total au téléphone ou un suivi d’utilisation retraçant l’activité de l’enfant avec des informations plurielles en fonction du contrôle choisi. Tout ceci bien sûr en toute transparence avec l’enfant, conscient de l’utilisation de l’application sur son téléphone. En limitant l’exposition aux interfaces numériques, on peut en effet aider les jeunes à se consacrer à d’autres activités et à ne pas considérer l’écran comme la seule source de distraction possible. L’idée n’est pas d’interdire entièrement l’accès à la télé ou à la tablette, mais de fixer des limites horaires par semaine, des heures de fin d’exposition et de ne pas considérer l’écran comme un moyen de calmer l’enfant ou de l’occuper.

Par contre pour les très jeunes enfants, une thérapie basée sur un arrêt total ( bien que momentané) des écrans est souhaité. Il faudra alors l’encourager à jouer différemment en nommant ses jouets et l’encourager à s’immerger et à se familiariser avec les éléments de son quotidien. Il est important cependant de rappeler que ces appareils, lorsque l’enfant a l’âge requis et une utilisation encadrée de ceux ci, peuvent avoir un impact extrêmement positif sur son quotidien dans la mesure où le numérique présente de nombreux avantages pour la scolarité des enfants. Tout d’abord, il permet de réduire l’utilisation et le transport des documents papiers, ce qui est plus écologique et pratique. La technologie est également un gain de temps pour les enseignants pour transmettre les informations et assurer le suivi de tous les élèves.

Grâce au numérique, il faut souligner également que les capacités d’apprentissage sont infinies. Les élèves peuvent ainsi approfondir certaines matières et acquérir de nouvelles compétences en dehors du temps scolaire. De manière générale, le numérique leur permet d’apprendre autrement et leur apporte une certaine ouverture d’esprit et une autre manière de voir les choses.

Assa Djelou diplômée en science humaine et sociale spécialisée en thérapie cognitive et professionnelle de la psychothérapie, dispose d’outils pour vous accompagner avec la thérapie comportementale et cognitive afin d’améliorer la communication au sein de votre cellule familiale.

