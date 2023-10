Responsabilité sociétale:IHS Cameroun offre 2 centres des Tic au lycée bilingue de Sodiko à Bonaberi :: CAMEROON

(Camer.be- Bonaberi) -Le 18 octobre 2023, à Douala, capitale économique du pays, IHS Cameroun, filiale du Groupe IHS Holding Limited ( NYSE : IHS) - IHS Towers-, et l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de télécommunications partagées au monde en matière de nombre de tours, a annoncé la mise en service officielle de centres de TIC au Lycée Bilingue de Sodiko à Bonaberi, à Douala, capitale économique du Cameroun. C'était en présence de la ministre des Enseignements secondaires, la Professeure Pauline NALOVA LYONGA EGBE, ainsi que de nombreux dignitaires de la région du Littoral. En effet, le Lycée Bilingue de Sodiko a été retenu par IHS Cameroun, comme bénéficiaire du projet 2023 de la société, et visant la construction des centres de TIC.

Pour ce qui est de ses objectifs, le projet vise l'accroissement du nombre de personnes personnes pouvant accéder à l'éducation et en tirer profit, grâce à une meilleure connectivité mobile et des compétences dans le numérique. Le Lycée Bilingue de Sodiko s'est illustré par son hospitalité remarquable, en ouvrant ses portes aux nombreux élèves, déplacés internes issus de la crise politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun, communément appelée " crise anglophone". L'établissement d'enseignement secondaire général abrite plus de 2 000 apprenants en son sein. Dans le cadre de ce projet, IHS Cameroun a réhabilité le centre des TIC déjà existant du lycée, et rénové un nouveau, équipé de 30 ordinateurs, des installations de visioconférence et une connexion Internet.

" L'entreprise souhaite, dans le cadre de ce projet, s'appuyer sur les infrastructures scolaires existantes, et contribuer à la construction de nouveaux centres des TIC qui profiteront aux enseignants et aux apprenants, leur permettant de bénéficier d'une connexion Internet, développer leurs compétences et d'accéder à un matériel pédagogique moderne", a déclaré le directeur général de IHS Cameroun, OLUFEMI AROSANYIN. Et de poursuivre : " notre objectif est de contribuer à l'autonomisation des jeunes Camerounais par le biais de l'initiation aux TIC afin qu'ils soient mieux outillés à participer à la croissance économique à long terme de ce pays".

Ministre camerounais des Enseignements secondaires, la Professeure Pauline NALOVA LYONGA EGBE à indiqué : " À l'ère du numérique, c'est l'équipement qui fait la différence. Nous voulons créer un référentiel d'apprentissage virtuel qui renforcera notre capacité à former des personnes capables de transmette à leur tour leurs compétences numériques à d'autres personnes dans le reste du pays. Parmi nos différents objectifs, figure l'ambition d'avoir des centres numériques dans les dix régions du Cameroun. En comptant sur l'engagement de IHS, nous pensons pouvoir réaliser ce rêve à l'avenir ".

À propos de IHS Towers

IHS Tower est l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de télécommunications partagées au monde en matière de nombre de tours, et l'une des plus importantes sociétés multinationales indépendantes spécialisées dans l'exploitation des tours, qui se concentre uniquement sur les marchés émergents. La société possède près de 40 000 tours télécoms sur 11 marchés, dont le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte-d'Ivoire, l'Égypte, le Koweït, le Nigeria, le Pérou, le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Zambie.

