FRANCE :: Exemption de Visa pour CEMAC et Suisse : Facilités d'Entrée au Cameroun pour un Voyage Sans Tracas

L'ambassade du Cameroun en France a annoncé une mesure significative visant à simplifier les procédures d'entrée au Cameroun pour les ressortissants des pays membres de la Communauté des États de l'Afrique Centrale (CEMAC) et pour certains citoyens suisses.

Cette nouvelle initiative se matérialise par la publication d'une attestation d'exemption de visa, qui permet aux ressortissants de la CEMAC - comprenant le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad - de voyager au Cameroun sans avoir besoin d'obtenir un visa préalable.

L'attestation d'exemption de visa s'adresse aux détenteurs de passeports ordinaires de ces pays et leur offre la possibilité de séjourner au Cameroun pour une période maximale de 90 jours. Il convient de noter que cette mesure s'applique aux voyages à des fins touristiques, d'affaires ou familiales.

De plus, cette exemption de visa s'étend aux ressortissants suisses munis d'un passeport officiel, qu'il s'agisse d'un passeport diplomatique ou de service. Les voyageurs suisses affiliés à ces catégories de passeport bénéficieront également de la facilité d'entrée au Cameroun sans visa.

Cette décision a été accueillie positivement par la communauté internationale, renforçant les liens entre le Cameroun et les pays membres de la CEMAC, tout en encourageant une plus grande interaction avec la Suisse. L'ambassade du Cameroun en France a souligné que cette mesure a été prise dans le but de stimuler les échanges entre le Cameroun et ces régions et de favoriser la coopération internationale.

L'attestation d'exemption de visa est un pas en avant vers une simplification des formalités d'entrée au Cameroun, encourageant davantage de visiteurs à explorer la diversité culturelle et les opportunités économiques que ce pays d'Afrique centrale a à offrir. Elle renforce également la position du Cameroun en tant que destination accueillante pour les voyageurs venant de la CEMAC et de la Suisse, contribuant ainsi au renforcement des relations internationales et de la coopération bilatérale.