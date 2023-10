NIGER :: Tentative d'Évasion du Président Déchu Mohamed Bazoum : Implication d'une "Puissance Étrangère"

La soirée de jeudi a été marquée par un événement spectaculaire au Niger, où les autorités militaires au pouvoir ont annoncé qu'une tentative d'évasion impliquant le président déchu Mohamed Bazoum avait eu lieu. Selon les déclarations officielles nigériennes, cette évasion avortée aurait bénéficié de l'assistance d'une "puissance étrangère."

L'annonce de cette tentative d'évasion a été faite par les militaires au pouvoir, qui ont diffusé un communiqué à la télévision nationale. Mohamed Bazoum, accusé d'avoir tenté de s'évader, est au cœur de la tourmente depuis le coup d'État du 26 juillet.

Selon le récit du Colonel-major Amadou Abdramane, porte-parole du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), un véhicule devait conduire Mohamed Bazoum, sa famille et son entourage en périphérie de Niamey, où un hélicoptère appartenant à une puissance étrangère les attendait pour les emmener vers le Nigeria voisin. Les détails concernant cette puissance étrangère sont demeurés évasifs.

La situation actuelle de Mohamed Bazoum demeure incertaine, les autorités n'ayant pas précisé où il se trouve actuellement. Les forces nigériennes ont, quant à elles, appréhendé les individus impliqués dans cette tentative d'évasion, y compris les complices présumés. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de cet incident.

Depuis le coup d'État de juillet, Mohamed Bazoum avait refusé de démissionner. Il était maintenu en résidence surveillée au sein du palais présidentiel avec sa femme, Haziza, et son fils, Salem. L'évolution de cette situation soulève des préoccupations quant à la stabilité politique au Niger, alors que le pays est confronté à une situation de plus en plus complexe. La communauté internationale surveille de près les développements dans ce pays en quête de réconciliation et de stabilité.