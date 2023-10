CAMEROUN :: Ngaoundéré : Environ 2500 fidèles ont célébré le culte de clôture du Centenaire de l’Eelc :: CAMEROON

(Camer.be - Ngaoundere) -Du 08 au 15 octobre 2023, l’Eglise évangélique luthérienne du Cameroun (Eelc) a célébré son Centenaire en présence d’une forte délégation de 180 personnalités de la Norvège, du Canada et des Etats-Unis, des pasteurs, des missionnaires des églises sœurs.

Dimanche 15 octobre dernier, la cathédrale protestante baptisé « Le Millénaire » à Ngaoundéré a fait le plein d’œuf pour le culte de clôture de la célébration du centenaire. Pour ce culte solennel, plus de 2500 fidèles au rang desquels les élites venues de Yaoundé et Douala, ont pris la cathédrale le millénaire pour la commémoration du centenaire de l’Eelc qui s’est célébré sous le thème : « 100 ans au service de l’évangélisation et du développement ».

Le culte présidé par Monseigneur Dr Jean Baïguélé, l’Evêque National de l’Eelc s’est voulu un grand moment de prière et de louange en présence des fidèles de toutes les régions du Cameroun et de l’étranger. « En tant que guide spirituel de l'Eelc, je profite de cette célébration historique pour saluer et rendre un vibrant hommage aux premiers missionnaires, à tous les ouvriers, à tous mes prédécesseurs qui ont œuvré pour le développement de notre église », a confié le guide spirituel de l’Eelc.

En effet, du 08 au 15 octobre 2023, l’Eelc a célébré son Centenaire en présence d’une forte délégation de 180 personnalités de la Norvège et des Etats-Unis, des pasteurs, des missionnaires des églises sœurs. Hamidou DJOULDE, le Président du Comité d’Organisation du Centenaire de l'Eelc, a résumé quelques temps forts de cette célébration : « Nous sommes totalement satisfaits du bon déroulement des festivités. Du culte d’ouverture en passant la célébration des cultes d’action de grâce sur les sites historiques de Mboula (un village de la commune de Meiganga situé dans la région de l'Adamaoua et le département du Mbéré au Cameroun) et Ngaouyanga (un village de la commune de Mbe situé dans la région de l'Adamaoua et le département de la Vina au Cameroun), en passant l’audience accordée par le lamido de Ngaoundéré suivie de la fantasia organisée en l’honneur de nos visiteurs, toutes les étapes étaient des succès populaires », a témoigné le PCO.

L’Eelc est le fruit des œuvres de l’évangélisation de la Sudan Mission (SM), une société de mission américaine, et de la Norwegian Missionary Society (NMS) arrivées au Cameroun en 1923 et 1925. « Aujourd'hui, le défi pour la nouvelle génération est celui de l'autonomisation pour que chaque institution, chaque démembrement de l'Église soit fort et continue d'assurer la mission d'évangélisation et développement des populations afin que le nom de l'Eternel continue d’être glorifié », a indiqué le Révérend Dr Jean Baïguélé, évêque national de l’Eelc.



Une église compte plus de 700 000 fidèles, plus 2000 paroisses, plus 860 Evêques, Pasteurs, Evangélistes et Catéchistes, 40 Hôpitaux, cliniques et centres de santé, 40 Ecoles et collèges dont le célèbre Collège Protestant de Ngaoundéré (COLPROT).