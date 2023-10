Tragédie au Marché du Mfoundi : Le Décès Soudain d'un Ancien Champion de Boxe Camerounais :: CAMEROON

Une scène choquante a ébranlé le marché du Mfoundi à Yaoundé ce jeudi après-midi. Bekono Georges, un ancien boxeur de l'équipe nationale du Cameroun, s'est effondré en plein marché avant de succomber à une mort tragique. Ce drame a plongé les passants et les commerçants dans l'incrédulité, mettant en lumière la précarité des anciens champions sportifs dans le pays.

Il était environ 13h30 lorsque Bekono Georges, un visage bien connu dans le monde de la boxe au Cameroun, s'est écroulé sur le trottoir du marché du Mfoundi. Agonisant, il a avalé son bulletin de naissance, un geste désespéré qui a profondément choqué les témoins présents sur les lieux. Selon des témoins oculaires, Bekono Georges se plaignait de fatigue et de malaise depuis la matinée. Son ami proche, remarquant son état préoccupant, tenta de l'emmener à l'hôpital. Malheureusement, quelques pas seulement furent faits avant que Bekono ne perde connaissance, mettant fin tragiquement à sa vie.

Originaire de Nanga-Eboko, Bekono Georges était autrefois un champion de boxe admiré par les anciens et respecté par les jeunes. Malgré ses exploits dans le monde de la boxe, il fut contraint de prendre sa retraite forcée aux environs de l'année 2002 en raison de la misère et de la précarité. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il se reconvertit dans le petit commerce en vendant des fruits, notamment des ananas, au marché du Mfoundi.

Sa disparition subite souligne les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux anciens sportifs au Cameroun. Malgré les sacrifices et les heures d'entraînement acharnées, beaucoup d'entre eux se retrouvent dans des situations financières précaires une fois leur carrière sportive terminée. La transition vers une vie normale devient souvent un défi insurmontable, les laissant sans ressources et sans soutien.

La communauté sportive et les autorités locales sont appelées à réfléchir sérieusement sur les moyens d'aider les anciens athlètes à intégrer la société après leur retraite sportive. Des programmes de soutien financier et psychologique pourraient faire une différence significative, offrant aux anciens champions une chance de mener une vie digne et épanouissante après leur carrière sportive.

En ce jour sombre, le marché du Mfoundi pleure la perte d'un homme qui, malgré les épreuves, a continué à se battre. La tragédie de Bekono Georges doit servir de rappel poignant sur l'importance de soutenir nos athlètes bien après leur dernier combat sur le ring, afin qu'ils puissent vivre leurs jours de retraite dans la dignité et la sécurité qu'ils méritent.