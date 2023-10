CAMEROUN :: Actu : Cimencam célèbre ses "60 ans au service de la construction" :: CAMEROON

C'est par un vernissage que l'entreprise filiale du groupe Lafarge a célébré ses soixante ans.

L'industrie du Ciment au Cameroun est assez développée et Cimencam fait partie des leaders de celle-ci. Dans le cadre de la célébration de ses 60 ans d'existence au Cameroun, l'entreprise toujours leader a décidé d'organiser un vernissage à la galerie MAM de Bonanjo. Le premier jamais organisé par Cimencam.

Intitulé "60 ans au service de la communication", cette exposition a été une occasion de mettre en scène l'univers créatif des jeunes talents camerounais à travers des toiles représentant l'expression des différentes évolutions et réalisations de Cimencam au Cameroun depuis 1963. L'idée est en effet de faire vivre au public à travers les différentes œuvres, l'histoire de Cimencam qui intègre simultanément ses hommes, sa culture d'entreprise, ses réalisations. Les différentes œuvres exposées mettent en lumière les réalisations remarquables de l'entreprise dans quatre domaines clés : l'innovation et la digitalisation, le capital humain et la responsabilité sociale des entreprises, les produits de qualité et le développement de nouvelles usines.

L'innovation et la digitalisation occupent une place centrale dans la stratégie de Cimencam. L'entreprise a lancé avec succès sa plateforme mycimencam, offrant ainsi à ses clients une expérience améliorée et une interaction simplifiée. Grâce à cette plateforme, les clients peuvent désormais passer des commandes en ligne, suivre les livraisons et accéder à des informations précieuses sur les produits. Cimencam se positionne ainsi en tant que pionnier de l'industrie en matière d'innovation technologique. C'est l'une des raisons qui poussent certains distributeurs à travailler avec elle. L'entreprise innove constamment. Pour Mathias Zongo, distributeur des produits Cimencam depuis 22 ans , cette innovation est un facteur important et impactant : " Au moment où je commençais, ils étaient à 4 produits mais aujourd'hui ils sont déjà à 7 produits comme vous pouvez le constater. Chaque jour ils ne font que faire des innovations " déclare ce distributeur fidèle.

Cimencam reconnaît également l'importance du capital humain et de la responsabilité sociale des entreprises. L'entreprise a investi massivement dans la formation et le développement de ses employés, mettant l'accent sur leur croissance professionnelle et personnelle. En outre, Cimencam a mis en œuvre diverses initiatives de responsabilité sociale pour contribuer au bien-être des communautés locales. Ces actions incluent des programmes de santé, d'éducation et de développement durable, démontrant ainsi l'engagement de l'entreprise envers le Cameroun et sa population.

La qualité des produits est une valeur fondamentale pour Cimencam. Au cours des 60 dernières années, l'entreprise a constamment innové et amélioré ses produits pour répondre aux besoins changeants du marché. Grâce à des normes strictes de contrôle de la qualité, Cimencam garantit la fiabilité et la durabilité de ses matériaux de construction. Les produits de Cimencam sont largement utilisés dans des projets d'infrastructure majeurs à travers le pays, contribuant ainsi au développement économique du Cameroun.

L'entreprise continue de se développer et d'étendre ses capacités de production. Dans le cadre de son engagement à offrir des produits de qualité à des prix compétitifs, Cimencam prévoit d'inaugurer une nouvelle usine à Figuil en janvier 2024. Cette usine aura une capacité de production de 500 000 tonnes, renforçant ainsi la position de leader de Cimencam sur le marché national.

Xavier Legrand, Directeur Général de Cimencam souligne l'importance des investissements continus pour optimiser les prix et maintenir la compétitivité de l'entreprise. En s'appuyant sur ses 60 années d'expérience et de succès, Cimencam reste déterminée à rester à la pointe de l'industrie du ciment au Cameroun : " Cimencam est l'entreprise qui investit le plus au Cameroun donc les perspectives elles sont dans le long terme... vous pouvez compter sur nous pour rester partie prenante de la société camerounaise, de la culture camerounaise " a-t-il déclaré à la presse.