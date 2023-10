CAMEROUN :: Lancement officiel ce jour à Yaoundé du programme Canal + Impact :: CAMEROON

C'est sous l'égide de Canal+ que le programme Canal + Impact a lancé son programme solidaire entièrement dédié à l'Afrique, ce programme regroupe l'ensemble des 150 actions solidaires annuelles de canal+ en Afrique autour d'une mission commune «partager les savoirs pour développer les talents». Via ses 4 causes principales à savoir : Un mois une cause, Canal + University, Orphée, partenariat tissé avec les festivals et dans le domaine du sport.

Selon madame ZEINSE Justine Diane directrice commerciale de Canal+ lors de son mot d'introduction précise que c'est depuis plus de 30ans que Canal+ existe , représenté à travers 25 pays en Afrique.

Annick FOTUE chargée de projets institutionnels et sociétaux au sein de Canal+ Cameroun ce projet voit le jour suite à un constat , besoin observé sur le continent Africain dans les domaines : social, environnement, éducation, culturelle d'où la mise sur pied impératif de Canal+ Impact .

Par exemple dans l'un des sous -programmes dénommé « Orphée» ce programme vient en aide aux jeunes enfants défavorisés, à ce sujet le père ELLA de l'orphelinat la «Bonne Case »du Cameroun lors de son intervention ce 19 octobre dans la salle de convivialité du musée national témoin et bénéficiaire de ce programme canal+ impact « tari d'éloges en faveur de ce programme qui a permi de mettre en place un forage , un château d'eau , lancement de la pisciculture au sein de l'orphelinat la Bonne Case dans la ville de Bagangté, et Zamengoue, pour l'autonomisation de ces jeunes orphelins». D'après lui le souhait serait que ce projet impacte dans l'ensemble du pays et auprès des enfants vulnérables.

Pour ce qui est du sous - programme «un mois une cause» la Co- réalisatrice du film documentaire «À coeur ouvert» sur la sensibilisation à l'autisme madame Laura ADEBADA cette tribune nous a permi d'avoir des millions des téléspectateurs ,elle précise également le programme canal+ impact touche et change des vies.

«Canal + university» a aussi été bénéfique pour le projet canal + first step lancé depuis 2020 par la structure de production audiovisuelle Inception Arts and Com de Franck Thierry Léa Malle , plus de 60 jeunes déjà formés dans les modules script, réalisation, Montage etc. , Le souhait pour le réalisateur Franck Thierry Léa Malle serait que ce projet canal+ first step soit annuel et Bi -annuel.

Voila autant de témoignages recueillis par les bénéficiaires du programme Canal+ Impact ce 19 octobre lors de cette cérémonie officielle de lancement.

Comment bénéficier de ce programme Canal + Impact.

D'après Annick FOTUE chargée de projets institutionnels et sociétaux pour ce qui est du cas «d'Orphée» pas besoin de dépôt des dossiers les orphelinats nous contactent et nous étudions leurs cas.( Qui sont dans les règles administratifs).

Canal + University par contre les formateurs qui souhaitent une formation soutenu par nous viennent vers nous et nous étudions leurs cas en fonction du besoin et du budget disponible.

«Un mois une cause» il faudrait que le sujet que vous proposez est un impact au sein de la société en fonction de la ligne éditoriale de Canal+ Impact.

Précisons que les dossiers sont étudiés chaque jour, il n'y a pas un délai dans la réception de ces derniers précise t-elle.

Soulignons afin de compte que le programme Canal+Impact couvre aussi les pays comme le Tchad, la côte d'ivoire. Pour cette année 2024 qui se pointe à l'horizon Canal + Impact souhaite mettre l'accent sur la «petite enfance» selon madame Annick FOTUE chargée de projet institutionnels et sociétaux.