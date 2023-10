"Le gouvernement de la Transition a appris avec une profonde stupéfaction les propos tenus" par le ministre français des Armées sur la prochaine partition du Mali les jugeant de subversifs et biscornus. Bamako y voit "un plan diabolique de déstabilisation portant atteinte à l’intégrité territoriale du Mali" trimé par la "junte française".

Les autorités maliennes ony condamné les propos "diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l’unité ainsi qu’à l’intégrité territoriale du Mali" tenus le 11 octobre au Sénat français par le ministre des Armées Sébastien Lecornu.

Le ministre a alerté les sénateurs français d’"un risque quasiment immédiat, dans les semaines qui viennent sur la sécurité du Mali" en lien avec une "reprise de l’activité terroriste qui est absolument bouleversante". Il a également déploré le choix malien de préférer Wagner à l’armée française.

"C’est potentiellement se retrouver dans une situation où il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines ou les mois qui viennent", s’est alarmé M.Lecornu.

"Le Mali n’est plus une colonie"

Bamako a regretté que ces propos "subversifs, irresponsables et biscornus" qui portaient atteinte "à la souveraineté, à l’unité, ainsi qu’à l’intégrité territoriale du Mali" n’aient pas fait l’objet de réaction de la part des autorités françaises.

"Eu égard à cette complicité passive de la junte française, le gouvernement de la transition condamne les propos de M.Lecornu et rappelle aux autorités françaises que le Mali n’est plus leur colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris, tout en priant ardemment que ses prédictions se retournent contre lui-même et son pays", indique le communiqué du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maiga.