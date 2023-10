CAMEROUN :: Nouvelles Révélations sur l'Affaire Martinez Zogo : Perquisition à l'Immeuble Ekang :: CAMEROON

L'affaire Martinez Zogo continue de susciter l'intérêt et l'inquiétude du public alors que la quête de la vérité se poursuit. Martinez Zogo, journaliste enlevé, torturé, mutilé, déshumanisé et assassiné en janvier dernier, avait dénoncé les allégations de corruption concernant le patron du groupe l'Anecdote, Amougou Belinga. Alors que les attentes pour une résolution de cette affaire sont palpables, le juge d'instruction, Sikati Kamwo II, poursuit sereinement son enquête.

Au cours de l'enquête, le juge a repris les auditions et effectué une nouvelle perquisition à l'immeuble Ekang, la propriété d'Amougou Belinga, considéré comme le principal suspect et commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. La perquisition s'est déroulée discrètement le mercredi 18 octobre 2023.

Aux alentours de midi, le véhicule transportant Amougou Belinga depuis la prison principale de Kondengui est entré dans l'enceinte de l'immeuble Ekang, situé en face du Palais des Sports de Yaoundé. La perquisition a commencé immédiatement et s'est achevée à 15h45. Les personnes présentes comprenaient le juge d'instruction Sikati Kamwo II, le commissaire du gouvernement Cerlin Belinga, les avocats d'Amougou Belinga, dont Me Charles Tchoungang, le Service de Protection de Amougou Belinga et des agents de sécurité.

La perquisition s'est concentrée principalement sur deux endroits : tout d'abord, le sous-sol, qui est soupçonné d'être le lieu où Martinez Zogo aurait été torturé à mort. Le juge d'instruction a inspecté cet espace pour comprendre la configuration et vérifier toutes les ouvertures, dans le but de mieux appréhender ce qui s'y est déroulé. Ensuite, l'équipe s'est dirigée vers les bureaux d'Amougou Belinga, situés au 9e étage de l'immeuble. Une fois à cet endroit, Me Tchoungang a demandé une séance de travail restreinte, excluant les éléments de sécurité, au cours de laquelle le juge d'instruction, le commissaire du gouvernement, les avocats, Amougou Belinga, et d'autres ont échangé.

Au cours de la séance, une question cruciale a été posée au Service de Protection de Amougou Belinga, concernant son rôle dans la mise en contact avec le lieutenant-colonel Justin Danwe. Ce dernier, alors directeur des opérations à la Dgre, a joué un rôle majeur dans les opérations ayant conduit à l'assassinat de Martinez Zogo. Justin Danwe a toujours reconnu avoir agi pour le compte d'Amougou Belinga.

Vers 15h45, le véhicule de la prison principale de Kondengui est ressorti de l'immeuble Ekang, ramenant Amougou Belinga dans sa cellule, où il est détenu depuis le 4 mars 2023.

L'affaire Martinez Zogo continue d'évoluer, et nous la suivrons de près pour apporter des mises à jour sur cette enquête en cours.