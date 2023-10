Nouvelle Règle au Cameroun:Recrutement Obligatoire de Directeurs des Ressources Humaines Camerounais :: CAMEROON

Le Cameroun vient de franchir une nouvelle étape dans sa politique d'emploi en imposant une nouvelle règle aux entreprises opérant sur son territoire. Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary, a récemment annoncé une directive selon laquelle toutes les entreprises, y compris celles de nationalité étrangère, basées au Cameroun, sont désormais sommées de recruter un Directeur des Ressources Humaines de nationalité camerounaise, dans le respect des réglementations en vigueur.

Cette décision a été révélée lors de la troisième édition des Journées Nationales des Ressources Humaines. Le ministre Issa Tchiroma Bakary a donné un délai de trois mois aux entreprises pour se conformer à cette nouvelle réglementation. Il a souligné l'importance de cette mesure dans le cadre du développement économique et de l'emploi au Cameroun.

L'objectif derrière cette directive est de promouvoir l'emploi et le développement professionnel des ressources humaines locales. En exigeant qu'un Directeur des Ressources Humaines soit de nationalité camerounaise, le gouvernement espère favoriser l'émergence de talents locaux dans le domaine des ressources humaines.

Toutefois, cette nouvelle règle n'est pas sans conséquence. Les entreprises qui refuseront de se conformer à cette réglementation seront passibles de sanctions. Les détails des sanctions n'ont pas été précisés, mais il est clair que le gouvernement prend cette question au sérieux.

L'annonce suscite déjà des réactions diverses de la part des entreprises présentes au Cameroun. Certaines saluent cette décision comme un moyen de renforcer les capacités locales et de favoriser la croissance économique du pays. D'autres, en revanche, expriment des inquiétudes quant à la capacité de trouver des candidats qualifiés pour ces postes.

Cette mesure soulève des questions sur les politiques d'emploi, la formation professionnelle et le renforcement des compétences locales. Elle montre également l'engagement du gouvernement camerounais à promouvoir le développement économique et professionnel du pays en encourageant l'emploi des ressources humaines locales.

Il reste à voir comment cette nouvelle directive sera mise en œuvre et quels en seront les impacts sur le marché du travail et les entreprises opérant au Cameroun. Une chose est certaine, cette décision reflète une vision politique ambitieuse en matière d'emploi et de développement des ressources humaines au Cameroun.