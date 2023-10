Archives ouvertes:France et Cameroun révèlent leur passé sombre pour la vérité et la réconciliation :: CAMEROON

La France prend un pas audacieux vers la vérité et la réconciliation en ouvrant ses archives classifiées à une commission d'historiens des deux pays. Cette commission est chargée de jeter la lumière sur le rôle de la France dans la violente répression contre les indépendantistes puis l'opposition au Cameroun, avant et après son indépendance. C'est l'historienne Karine Ramondy qui a fait cette annonce à l'AFP.

Cette initiative découle d'une déclaration historique qui a eu lieu le 26 juillet 2022 à Yaoundé, lorsque les présidents Emmanuel Macron et Paul Biya ont exprimé leur désir de faire la lumière sur une période sombre, pourtant presque totalement occultée des manuels scolaires et de la mémoire collective, concernant l'histoire commune de la France et du Cameroun, de 1945 à 1971.

Il est largement admis par les historiens que cette période a été marquée par une répression violente et une rébellion au Cameroun, au cours de laquelle "plusieurs dizaines de milliers de Camerounais" ont perdu la vie. Cette période, souvent qualifiée de "guerre", a été menée initialement par l'armée française, puis conjointement avec les troupes du premier président camerounais, Ahmadou Ahidjo.

L'ouverture des archives classifiées est une étape cruciale vers la compréhension et la réconciliation entre les deux nations. L'accès à ces documents pourrait potentiellement apporter des réponses aux questions longtemps restées sans réponse sur les événements de cette époque.

Cela pourrait également contribuer à combler les lacunes dans la connaissance publique, non seulement en France et au Cameroun, mais aussi dans le monde entier, car ces événements ont été largement ignorés ou minimisés dans les récits officiels de l'histoire.

Les travaux de la commission d'historiens devraient permettre de faire la lumière sur cette période troublée et de donner un aperçu plus complet des événements qui ont eu lieu au Cameroun entre 1945 et 1971. Il s'agit d'un pas en avant important vers la compréhension de l'histoire commune de ces deux nations et vers la réconciliation des mémoires historiques, une étape essentielle pour bâtir un avenir plus solide.