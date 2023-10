Le Cameroun célèbre le père du cinéma en Afrique : Ousmane SEMBENE. :: CAMEROON

Une forte délégation sénégalaise a pris d'assaut cette fin de matinée du 18 octobre la salle de convivialité du musée national pour rendre hommage au célèbre cinéaste réalisateur sénégalais Ousmane SEMBENE dans le cadre de la 27ieme édition du festival écrans noirs qui a ouvert ses portes samedi dernier au palais des congrès de Yaoundé .

Rien de plus beau que de rendre hommage à celui là qui est devenue une inspiration pour la nouvelle génération des cinéastes à travers le monde 100 ans après sa mort.



Pour le délégué général du festival écrans noirs Basseck Ba khobio :«c'est un honneur pour moi via le festival écrans noirs de rendre hommage à cet icône du 7ieme art qui a été fait citoyen d'honneur de la ville de Yaoundé dans les années 2000». Il a été là pendant les premiers pas du festival écrans noirs.

Alimata SALAMBERE écrans d'honneur de cette 27ieme édition du festival , par ailleurs Vice Présidente du FESPACO ( Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou) elle a eu a cheminé avec cet illustre monument que l'on célèbre ce jour à Yaoundé au Cameroun , le regret pour cette dernière précise t-elle , Ousmane SEMBENE n'as pas pu réaliser son rêve qui lui tenait à cœur , il avait encore tout a donné à ce cinéma ,elle invite par ailleurs la jeune génération de prendre pour model cet icône pluridisciplinaire.

Ousmane SEMBENE, écrivain, réalisateur et scénariste sénégalais, personnalité majeure de l’Afrique contemporain, était aussi connu pour ses partis prix militants sur les questions politiques et sociales.

Rappelons le cette cérémonie d'hommage a été présidée par le Ministre des Arts et de la Culture le Dr Pierre Ismaël Bidoung Mpakt accompagné du Ministre du Travail et de la sécurité sociale, Son Excellence Grégoire Owona par ailleurs PCA( Président du Conseil d'administration )de l’association Écrans Noirs. Cette cérémonie a également été marquée par la présence de l’Ambassadeur de la République du Sénégal au Cameroun son excellence Dr KHARE DIOUF qui dans son mot de bienvenue :«a tenue a salué cette initiative majeur que le Cameroun rend au peuple sénégalais avec laquelle ils entretiennent des relations d'amitié dans le domaine du 7ieme art, Ousmane SEMBENE était le fils de l'Afrique, il a beaucoup travaillé pour le continent Africain, les relations multiformes qui lie le Cameroun et le Sénégal date depuis les années de l'indépendance, il a dont tenue ici à remercier le Cameroun pour cet honneur».

Soulignons tout de même que le cinéaste et écrivain Ousmane SEMBENE au delà du cinéma il était auteur des œuvres telles que « Xala » paru en 1975, «le mandat» en 1968, pour ne citer que cela , il décède le 09 Juin 2007 à Dakar au Sénégal.

L' un des Moment phare de cette cérémonie d'hommage était la remise officielle de la photo d’Ousmane SEMBENE par le Ministre des Arts et de la Culture à l’Ambassadeur de la République du Sénégal au Cameroun, question une fois de plus de témoigner ce grand intérêt que le Cameroun attache à ce pays frère le Sénégal.

Signalons qu'un grand colloque international consacré au centenaire d'Ousmane SEMBENE sur le thème :« le cinéma en Afrique toujours une école du soir» se tient les 19 et 20 octobre prochain dès 9h au 6ieme étage de l'immeuble siège de la maison de la radio CRTV .