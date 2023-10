BELGIQUE :: Urgent : Visa pour le Cameroun, attention à l'arnaque ! :: BELGIUM

Plusieurs candidats au voyage vers le Cameroun nous ont signalé qu'ils ont été récemment victimes d'arnaque ou de tentatives d'arnaque au visa.

Ces arnaques seraient orchestrées par plusieurs sites internet non officiels qui ont copié la base de données de la plate-forme officielle.

L'un de ces sites pirates serait le suivant: www.camevisa.com. Il serait domicilié à Nantes en France. Un clic sur ledit site renseigne ce qui suit : "Depuis le 30 avril 2023, toutes les nationalités (hormis Tchad, République Centrafricaine, Nigéria, République du Congo, Guinée équatoriale, Gabon), doivent faire leur demande d’e-Visa en ligne. Seule l’entrée par voie aérienne est possible à Yaoundé ou Douala, pour le moment. Les ambassades et consulats ne délivrent plus de visa."

Il poursuit : "Notre service de visa délivre le document officiel et permet d’obtenir simplement et rapidement un visa pour le Cameroun, sans avoir à se déplacer. Le tarif du visa camerounais commence à 225 € par personne, incluant notre service professionnel."

Attention aux arnaques

Certaines victimes disent avoir suivi la procédure susmentionnée, mais restent toujours dans l'attente de la délivrance du visa sollicité depuis plusieurs semaines.

Malgré nos efforts, nos tentatives de pouvoir joindre les administrateurs du site www.camevisa.com sont restées infructueuses pour l'instant. L'unique adresse email renseigné par le site support@camevisa.com est en effet inopérationnelle au moment de nos investigations.

Contactée par la rédaction de Camer.be, l'ambassade du Cameroun à Bruxelles nous renvoi à l'information officielle suivant laquelle : "Les seules plateformes de demandent de visa en ligne sont les sites internet www.evisacam.cm ou www.evisacam.com. Toute autre plateforme n'émane pas des services consulaires du Cameroun." Nos lecteurs sont dès lors avertis.