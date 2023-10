CAMEROUN :: Bagarre tragique sur un chantier : chute mortelle et drame amoureux :: CAMEROON

L’épouse de Jean-Bolivar W. l’a surpris avec une autre femme vendredi sur son chantier, et a déclenché une bagarre qui a fait deux blessés graves.

Agathe N., 39 ans, a été conduite aux urgences vendredi dernier, après être tombée de la troisième dalle d’un immeuble en construction au quartier Mbanga-Pongo, lieudit « Eternité » (arrondissement de Douala III). Sa chute n’est pas due à un faux-pas ou à un vertige passager : elle a été poussée dans le vide par Annette Martine T., 43 ans, appréhendée par la gendarmerie peu après cet acte. C’est l’histoire d’une bagarre sur fond de rivalité qui a tourné au drame.

Selon des informations obtenues par CT, tout se trame autour du chantier engagé dans le quartier par Jean-Bolivar W., opérateur économique de 55 ans, époux d’Annette Martine, et dont Agathe est la maîtresse. D’après les diverses dépositions, la maîtresse connaissait aussi l’existence du projet immobilier, où elle avait d’ailleurs fait recruter son cousin Philippe M. Il est même arrivé qu’elle y apporte à manger. L’épouse, elle, avait un frère et deux neveux employés sur le site.

Lundi dernier, un des neveux, le prénommé Merlin, détecte une attitude suspecte. De fait, Jean-Bolivar est arrivé au chantier avec Agathe et à un moment, alors qu’ils sont en train de manger, l’homme fait consommer une bouchée de nourriture à sa convive, laquelle lui rend cette délicate attention. Merlin, qui tissait du fer dans un coin, a tout vu et alerte sa tante. On ignore où elle se trouve alors, mais toujours est-il qu’elle ne vient pas au chantier. Elle demande néanmoins à son neveu de l’avertir la prochaine fois. Ce sera le vendredi 13 octobre.

Le « couple » Jean-Bolivar et Agathe Hélène se pointe au chantier. Merlin lance l’alerte. Quand Annette débarque, sur une moto, les employés sont en bas. Philippe M., le cousin d’Agathe, sent que ça va mal se passer : il a récemment emprunté le téléphone de Merlin pour passer un coup de fil, et est tombé (par hasard ou par curiosité) sur le premier message d’alerte à la femme du patron. CT ignore s’il en avait alors informé sa cousine. Quoi qu’il en soit, il ne peut pas empêcher Annette de monter. Le mari et sa maîtresse sont à ce moment-là sur la troisième dalle.

Dès qu’elle y parvient, Annette se précipite vers sa rivale et l’empoigne. Jean-Bolivar ne parvient pas à séparer les deux femmes. Son épouse, d’une plus forte corpulence, finit par pousser Agathe dans le vide. Cette chute provoque de l’émoi sur le site. Des employés montent pour le 3e niveau, parmi lesquels Philippe qui, curieusement, ne cherche pas à secourir sa cousine. Il a apparemment « privilégié la vengeance », indique une source proche de l’affaire. Parce qu’une fois en haut, il s’en prend à Merlin, lui reproche ce qui est arrivé… et le pousse aussi dans le vide.

Un autre employé se précipite hors du chantier, pour alerter le chef de bloc. Il va tomber sur des éléments du poste de gendarmerie de Mbanga-Pongo. Arrivés sur les lieux, les pandores trouvent Jean-Bolivar en train d’essayer de retourner Agathe au sol. Les hommes en tenue décident qu’il faut transporter les deux blessés d’urgence à l’hôpital, ce qui est fait.

Aux dernières nouvelles, Merlin a été conduit samedi dans une localité hors du Littoral, vraisemblablement pour des massages traditionnels. Agathe, elle, est sortie des urgences mais reste hospitalisée. Les deux « pousseurs » sont aux arrêts.