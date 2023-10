Succès Masra Reporte son Retour au Tchad pour Privilégier la Paix et les Négociations :: CHAD

L'opposant tchadien, Succès Masra, a annoncé qu'il retardait son retour au Tchad, invoquant la nécessité de préserver la paix et de permettre des négociations. Actuellement sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le régime de Mahamat Deby, Succès Masra a exprimé sa volonté d'éviter tout affrontement entre les forces de sécurité et ses partisans.

Succès Masra a expliqué sa décision en ces termes : "Après consultation et prise en compte des éléments nouveaux portés à notre connaissance, j’ai décidé de donner la chance aux démarches de possible réconciliation dans la justice et l’égalité d'aboutir en différant notre retour au Tchad au début du mois de novembre 2023 pour éviter tout risque sur les populations qui s'apprêtaient à sortir pour nous accueillir."

Ce report de son retour au Tchad vise à prévenir tout acte de violence ou de conflit qui pourrait surgir lors de son arrivée. Succès Masra exprime ainsi sa volonté de maintenir la sécurité et la stabilité dans le pays. Il semble vouloir favoriser un climat propice à des négociations pacifiques et à une possible réconciliation.

Le mois de novembre a été fixé comme nouvelle date pour son retour, offrant ainsi un délai supplémentaire pour la résolution des tensions politiques au Tchad. Cependant, en coulisses, des négociations discrètes impliquant des États de la sous-région sont en cours pour favoriser un climat d'apaisement entre Succès Masra et Mahamat Deby.

Cette décision de Succès Masra, bien que retardant son retour, peut être perçue comme un geste en faveur de la recherche de solutions pacifiques et de la stabilité politique au Tchad. Le mois de novembre s'annonce crucial, car il pourrait apporter des avancées significatives dans les négociations visant à résoudre les tensions politiques qui secouent le pays.