ESPAGNE :: LE FC BARCELONE ATTEND DE PIED FERME L’ATHLETIC BILBAO À DOMICILE EN LIGA :: SPAIN

Pour le compte de la 10ème journée de LA LIGA l’on suivra le comportement des cinq premiers clubs au classement qui sont dans une bataille de positionnement en ce début de championnat. Une belle opportunité pour chacun d’eux de montrer encore s’il en était utile les objectifs qu’ils se sont donnés dès la fin de la saison dernière. Le leader des Paris sportifs comme à son habitude sera de la partie pour dérouler le tapis rouge aux meilleurs à travers Supergooal !

Dans l’affiche FC BARCELONA – ATHLETIC BILBAO profitez de cette occasion pour rendre la semaine flamboyante et fantastique. Une rencontre qui met aux prises deux clubs qui ont entamé la saison sous de meilleurs auspices et qui comptent aller jusqu’au bout de leurs ambitions. Jouant à domicile avec sa cote de 1.47, le FC BARCELONE troisième au classement a les faveurs des pronostics pour tirer son épingle du jeu en prenant le dessus sur son adversaire, qui aura son mot à dire et obtenir le résultat qui lui permettra de refaire son retard avec le duo de tête. Les poulains de XAVI HERNANDEZ comptent se faire pardonner leur décevante dernière prestation en mouillant le maillot cette fois-ci, pour ne pas s’éloigner de leurs principaux concurrents pour le titre de Liga cette saison.

Pour l’ATHLETIC BILBAO cinquième au classement avec sa cote de 6.07, il ne s’agira pas de venir jouer les figurants, mais de donner le meilleur au cours de cette rencontre. Même si en face il y a du répondant, on ne se laissera pas faire aussi facilement sans se battre comme à chaque sortie du club et pourquoi ne pas aller faire un bon résultat sur le terrain de son vis-à-vis, ce qui lui sera bénéfique au classement.

S’il est vrai qu’en 48 matchs toute compétition confondue le FC BARCELONE est largement au-dessus avec 31 victoires contre 7 victoires pour l’ATHLETIC BILBAO avec dix matchs nuls, les choses semblent beaucoup évoluer pour avoir un match assez serré qui se jouera au détail près.

