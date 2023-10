CAMEROUN :: CORRUPTION DES ARBITRES DU TAS EN SUISSE POUR OBTENIR DES DÉCISIONS CONTRE LA FECAFOOT :: CAMEROON

Dans une série d’audios disponibles dans les réseaux sociaux, les voix attribuées au président de Fauve Azur, Faustin Domkeu explique dans les détails comment à travers un mécanisme de corruption qu’il appelle dossier noir, il avait réussi à corrompre un arbitre du TAS en Suisse, ainsi que son intermédiaire en Belgique qu’il disait être proche de Donald Ngameni :

« j’ai voulu faire un virement on m’a dit non arrive à Lyon avec les espèces…Jai rencontré l’arbitre Suisse à qui j’ai remis l’enveloppe, il a immédiatement démarré la pression sur le TAS »

Pouvait-on écouter dans l’audio attribuée au président de Fauve Azur expliquant comment pour lancer le dossier noir, il avait reçu le feu vert et le soutien du président de panthère du Nde, ce dernier suspendu par la fecafoot pour faits de corruptions, ainsi que Donal Ngameni lui aussi suspendu pour corruption .

COMMENT LES AMIS DE SEYDOU ET GUIBAI MANIPULENT LES AUTORITES

Ces incroyables déclarations faites dans la série de voice sont attribuées par les internautes à Faustin Domkeu , un des acteurs principaux de la fronde des présidents de clubs hostiles aux reformes de la Fecafoot. Entre corruption et manipulations, ils ont manipulé les autorités : Mme Courtes Ketcha, le SGPR, Mr Jean Kuete …et sont prêts à activer un soulèvement social pour discréditer l’exécutif de la fecafoot.

« Se Mengue était chez Kuete, je lui ai demandé de commencer à sortir, il doit commencer à donner l’alerte… l’est on va bloquer les routes personne ne va aller à N’Gaoundéré » Pouvait on entendre.

LE FAMEUX VOICE QUI CITE ABDOURAMANE MAHAMADOU

« Abdouramane Hamadou négociait son soutien par les postes au sein de la fédération, Eto’o n’étant pas d’accord avait rompu tout contact. » C’est ce que l’on peut retenir des raisons ayant amené Abdouramane à retirer son soutien à l’exécutif de la Fecafoot.

Tout est dit dans ce Voice .

Rappelons qu’Abdouramane était Directeur du Cabinet de Iya Mohamed, ce dernier avait fini par l’écarter pour plusieurs raisons que nous n’évoquerons pas ici.

Voilà les acteurs du football proches de Seydou et Guibai , hostiles aux reformes initiées par le président ETO’O.