CAMEROUN :: La France a débloqué 46,2 milliards de FCFA pour améliorer le trafic au centre ville de Yaounde :: CAMEROON

C'est un projet de 54,7 milliards de FCFA financé à hauteur de 46,2 milliards de FCFA par la France et 8,5 milliards de FCFA par l'état du Cameroun. Il est question de décongestionner le centre ville par la construction d'échangeurs aux carrefours Mvan , Elig-Effa , Elig-Edzo , de réaménager les carrefours Awae escalier, Emombo et Sous-manguiers, construire une gare routière à Mvan et deux terminus minibus et taxis à Avenue Mvog-Fouda à Elig-Essono et rue Marcel Jezouin.

Attention soyez rassurés , ce projet ne dépendra pas exclusivement du budget de l'État pour avancer et ne sera pas piloté par les fonctionnaires des ministères , ni le ministère des travaux publics encore moins le Mindhu seront associés aux travaux de construction qui démarrent au premier trimestre de 2024.