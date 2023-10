100 Camerounais de retour après une émigration infructueuse grâce à un programme de facilitation :: CAMEROON

Un groupe de 100 Camerounais est rentré au pays après avoir tenté une émigration illégale vers l'Europe. Leur retour a été facilité par un programme conjoint du gouvernement camerounais et de l'Organisation des Nations Unies pour les migrations (OIM). Ces rapatriés bénéficieront d'une assistance pour leur réintégration socio-économique, à l'instar de milliers d'autres compatriotes revenus volontairement depuis 2017. Environ 4 000 d'entre eux ont déjà reçu un soutien pour leur réintégration économique, tandis que d'autres ont reçu un soutien social et psychosocial. Un site provisoire a également été aménagé pour accueillir les migrants de retour.

En plus de l'aide à la réintégration, l'OIM a lancé des formations contre le trafic de migrants, destinées aux magistrats et aux forces de l'ordre de la région de l'Est du Cameroun. Ces formations ont pour objectif de renforcer la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants en améliorant la collaboration entre les institutions. En 2022, 80 Camerounais qui étaient bloqués au Niger après une émigration infructueuse ont également été rapatriés grâce à un programme de retour volontaire soutenu par l'Union européenne. Ils ont reçu un soutien psychosocial et une somme de 800 000 francs CFA chacun pour les aider à se réinsérer.

Au total, depuis le début de ce programme de retour volontaire et de réintégration, 5 568 Camerounais sont rentrés volontairement après avoir tenté de rejoindre l'Europe par la mer Méditerranée à travers l'Afrique du Nord.