JUNIOR TANON DIT ÊTRE CAPABLE DE PAYER 10 JOURNALISTES CAMEROUNAIS.VOICI MA REACTION

Junior, sûrement tu as beaucoup d'argent comme vigile maintenant. Mais je me demande bien pourquoi tu n'as pas continué dans le journalisme aux Etats Unis ? Tu aurais bien pu continuer si tel est que c'était ton métier de prédilection.

J’ai bien peur que tu ne te sois justement rendu compte que tu ne pouvais pas l'exercer là-bas. Oui sous d’autres cieux, il en faut plus pour porter le nom de journaliste. IL faut être perspicace, cultivé, intelligent, travailleur, avoir le flair, et surtout disposé d’un goût poussé pour ce métier. Le journalisme c’est le plus beau métier du monde, et on ne peut véritablement le quitter pour exercer celui du plus…vigilant des sites et autres supermarchés. Mieux, au pays tu t'es essayé aussi dans la musique. La sortie de ton premier album est passé en boucle sur les medias au pays.

Au fait, qu’as-tu fait de cette autre carrière ? Voilà la même question: Pourquoi n'avoir pas continué dans la musique? C'est un métier de la célébrité et d'argent. Sauf si tu n'en as pas besoin. A la réalité, et comme on peut le constater mon cher Junior, tu ne pouvais être ni musicien, ni journaliste aux Etats Unis. Ne restait alors que le métier de vigile ou ce que tu appelles SECURITY OFFICER. Dans ce secteur d'activité, c'est le muscle et rien d'autre.

Pour la petite histoire, en 3eme année de Fac, voulant à tout prix trouver un emploi, je m'étais présenté au concours de recrutement des agents de Africa security. Apres le test, je ne fus pas retenu car ...faible. Mon voisin du quartier avec son seul CEPE fut recruté...

Le journalisme au Cameroun, c'est malheureusement cela. Très souvent, c’est un réceptacle du tout-venant. Un refuge pour des personnes n’ayant aucune prédisposition. Le journalisme, on ne le quitte pas, on ne devient pas autre chose.

Et je suis d’avis avec quelques confrères qu’en réalité tu n’as jamais été journaliste. Tu t’es frotté à ce métier avant de découvrir ta vocation, la vraie.

Bonne garde mon frère, et surtout je suis au garde à vous chef.

